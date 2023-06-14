Штрафи у понад 33 тис. грн — українців почнуть карати за ігнорування податкової

Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні за ігнорування запитів Податкової служби про надання інформації на громадян чекатиме покарання. Тепер за це передбачені штрафи у десятки тисяч гривень.

Про це нагадують юристи порталу Ligazakon.net.

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У рамках закону № 2970, який запрацював з 28 квітня цього року, за ігнорування запиту передбачені штрафні санкції.

Податківці мають право звертатися до громадян із письмовим запитом про надання потрібних відомостей, та їх документального підтвердження. Згідно із положення п. 73.3 ПКУ такі запити, підписані керівництвом контролюючого органу, мають містити:

підставу для запиту згідно із зазначенням відомостей, які це підтверджують;

список запитуваних даних та перелік документів, які потрібно надати;

печатку контролюючого органу.

Штраф у 33,5 тис. грн (п'ять розмірів мінімальної заробітної плати) чекатиме за ненадання:

відповіді платника податків на запит;

неподання чи подання не в повному обсязі документів;

іншої інформації.

Йдеться про наступні підстави:

якщо була виявлена помилка або недостовірні дані, що містяться у звіті про рахунки, які подав фінансовий агент;

якщо надійшла інформація від компетентних органів іноземної юрисдикції, з якою Україна має міжнародну угоду, що містить положення про обмін даними для податкових цілей.

В окремих випадках за неподання у повному обсязі інформації накладатимуть штрафи у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн).

Нагадаємо, влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а місяцем пізніше.

Також ми писали, що українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).