Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової arrow

Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

14 червня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи у понад 33 тис. грн — українців почнуть карати за ігнорування податкової
Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за ігнорування запитів Податкової служби про надання інформації на громадян чекатиме покарання. Тепер за це передбачені штрафи у десятки тисяч гривень.

Про це нагадують юристи порталу Ligazakon.net.

Читайте також:

У яких випадках виписуватимуть штрафи

У рамках закону № 2970, який запрацював з 28 квітня цього року, за ігнорування запиту передбачені штрафні санкції.

Податківці мають право звертатися до громадян із письмовим запитом про надання потрібних відомостей, та їх документального підтвердження. Згідно із положення п. 73.3 ПКУ такі запити, підписані керівництвом контролюючого органу, мають містити:

  • підставу для запиту згідно із зазначенням відомостей, які це підтверджують;
  • список запитуваних даних та перелік документів, які потрібно надати;
  • печатку контролюючого органу.

Штраф у 33,5 тис. грн (п'ять розмірів мінімальної заробітної плати) чекатиме за ненадання:

  • відповіді платника податків на запит;
  • неподання чи подання не в повному обсязі документів;
  • іншої інформації.

Йдеться про наступні підстави:

  • якщо була виявлена помилка або недостовірні дані, що містяться у звіті про рахунки, які подав фінансовий агент;
  • якщо надійшла інформація від компетентних органів іноземної юрисдикції, з якою Україна має міжнародну угоду, що містить положення про обмін даними для податкових цілей.

В окремих випадках за неподання у повному обсязі інформації накладатимуть штрафи у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн).

Нагадаємо, влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а місяцем пізніше.

Також ми писали, що українська державна податкова служба невдовзі отримає доступ до банківських рахунків громадян. Цьогоріч в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Європейського Союзу (ЄС).

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB