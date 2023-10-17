Ресторани та готелі в Україні — які компанії заробляють найбільше

Клієнтка закладу харчування. Фото: Freepik

Опендатабот опублікував Індекс найкращих компаній за виторгом у сфері ресторанного та готельного бізнесу. Очолила список американська компанія McDonald's.

Про це інформує Opendatabot.

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Які компанії у списку Індексу Opendatabot

Там зазначили, що на 16 сходинці у рейтингу серед усіх галузей — сфера HoReCa. Топ-10 компаній, що є лідерами у цій сфері:

McDonald's — 3,26 млрд гривень;

ТОВ "Військсервіс-Волонтер" — 2,43 млрд гривень;

ТОВ "Тесті Фуд" — 867,97 млн гривень;

ТОВ "Актив Компані" — 838,29 млн гривень;

Ректан — 672,93 млн гривень;

ТОВ "ГРГ Україна" — 662,84 млн гривень;

ТОВ "Готель "Менеджмент" — 490,94 млн гривень;

ТОВ "Зірка Буковелю" — 378 млн гривень;

Domino's Pizza — 363,9 млн гривень;

ТОВ "ДТС-Харків" — 348,8 млн гривень.

Джерело: Opendatabot

Індекс Opendatabot є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії бізнесу, що базується на даних із держреєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінзвітності підприємств, інформації про зв’язки з РФ, санкційні списки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто просив держсекретаря США Ентоні Блінкена, щоб мережа закладів фаст-фуд McDonald's повернулася до України. Паралельно МЗС працює над тим, щоб повернути інші світові бренди.

Також ми писали, що Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки. Так, згідно з даними, ВВП нашої країн зросте цього року на півтора відсотка більше, ніж передбачалося у червні й сягне 3,5%. На 2024 рік прогнози ще більш оптимістичні.