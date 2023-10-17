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Какие компании среди ресторанов и гостиниц зарабатывают в Украине больше всего: Индекс Opendatabot

17 октября 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рестораны и отели в Украине — какие компании зарабатывают больше всего
Клиентка заведения питания. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Опендатабот опубликовал Индекс лучших компаний по выручке в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Возглавила список американская компания McDonald's.

Об этом информирует Opendatabot.

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Какие компании в списке Индекса Opendatabot

Там отметили, что на 16-й строчке в рейтинге среди всех отраслей — сфера HoReCa. Топ-10 компаний, являющихся лидерами в этой сфере:

  • McDonald's — 3,26 млрд гривен;
  • ООО "Военсервис-Волонтер" — 2,43 млрд гривен;
  • ООО "Тести Фуд" — 867,97 млн гривен;
  • ООО "Актив Компани" — 838,29 млн гривен;
  • ООО "Ректан" — 672,93 млн гривен;
  • ООО "ГРГ Украина" — 662,84 млн гривен;
  • ООО "Отель "Менеджмент" — 490,94 млн гривен;
  • ООО "Звезда Буковеля" — 378 млн гривен;
  • Domino's Pizza — 363,9 млн гривен;
  • ООО "ДТС-Харьков" — 348,8 млн гривен.

 

McDonald's - ресторани в Україні
Источник: Opendatabot

Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии бизнеса, базирующейся на данных из госреестров, реестров Опендатабота, финотчетности предприятий, информации о связях с РФ, санкционных списках.

Что еще стоит знать

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений фаст-фуд McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.

Также мы писали, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.

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