Рестораны и отели в Украине — какие компании зарабатывают больше всего

Какие компании среди ресторанов и гостиниц зарабатывают в Украине больше всего: Индекс Opendatabot
Опендатабот опубликовал Индекс лучших компаний по выручке в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Возглавила список американская компания McDonald's.
Об этом информирует Opendatabot.
Какие компании в списке Индекса Opendatabot
Там отметили, что на 16-й строчке в рейтинге среди всех отраслей — сфера HoReCa. Топ-10 компаний, являющихся лидерами в этой сфере:
- McDonald's — 3,26 млрд гривен;
- ООО "Военсервис-Волонтер" — 2,43 млрд гривен;
- ООО "Тести Фуд" — 867,97 млн гривен;
- ООО "Актив Компани" — 838,29 млн гривен;
- ООО "Ректан" — 672,93 млн гривен;
- ООО "ГРГ Украина" — 662,84 млн гривен;
- ООО "Отель "Менеджмент" — 490,94 млн гривен;
- ООО "Звезда Буковеля" — 378 млн гривен;
- Domino's Pizza — 363,9 млн гривен;
- ООО "ДТС-Харьков" — 348,8 млн гривен.
Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии бизнеса, базирующейся на данных из госреестров, реестров Опендатабота, финотчетности предприятий, информации о связях с РФ, санкционных списках.
Что еще стоит знать
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений фаст-фуд McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.
Также мы писали, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.
Читайте Новини.LIVE!