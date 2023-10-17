Рестораны и отели в Украине — какие компании зарабатывают больше всего

Клиентка заведения питания. Фото: Freepik

Опендатабот опубликовал Индекс лучших компаний по выручке в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Возглавила список американская компания McDonald's.

Об этом информирует Opendatabot.

Читайте также:

Какие компании в списке Индекса Opendatabot

Там отметили, что на 16-й строчке в рейтинге среди всех отраслей — сфера HoReCa. Топ-10 компаний, являющихся лидерами в этой сфере:

McDonald's — 3,26 млрд гривен;

ООО "Военсервис-Волонтер" — 2,43 млрд гривен;

ООО "Тести Фуд" — 867,97 млн гривен;

ООО "Актив Компани" — 838,29 млн гривен;

ООО "Ректан" — 672,93 млн гривен;

ООО "ГРГ Украина" — 662,84 млн гривен;

ООО "Отель "Менеджмент" — 490,94 млн гривен;

ООО "Звезда Буковеля" — 378 млн гривен;

Domino's Pizza — 363,9 млн гривен;

ООО "ДТС-Харьков" — 348,8 млн гривен.

Источник: Opendatabot

Индекс Opendatabot является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии бизнеса, базирующейся на данных из госреестров, реестров Опендатабота, финотчетности предприятий, информации о связях с РФ, санкционных списках.

Что еще стоит знать

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений фаст-фуд McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.

Также мы писали, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.