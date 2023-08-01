McDonald's створить нову мережу ресторанів: що відомо
У 2024 році McDonald's планує розширення франшизи. Так, компанія створить новий бренд закладів під назвою CosMc's.
Про це пише CNBC.
Навіщо McDonald's потрібен ще один бренд
Мережа McDonald's продовжує повертати старі талісмани. Так, компанія розширить франшизу, створивши новий бренд CosMc's на честь персонажа з 80-х.
За сюжетом рекламного ролика, знятого у 1987 році, CosMc — космічний прибулець, який прилетів на Землю для торгівлі та обміну продукцією. На шляху іншопланетянину трапляються відомі на той час талісмани McDonald's.
Компанія вирішила створити бренд CosMc через успіх іншого талісмана — Гримаса, фіолетового монстрика. Як повідомляють ЗМІ, ще у червні McDonald's почав продавати обіди Grimace Birthday Meal, до яких входив молочний коктейль яскраво-фіолетового кольору.
Цей напій підкорив любителів McDonald's. У другому кварталі 2023 року компанія назвала Grimace Birthday Meal "однією з найбільш соціально привабливих за весь час".
Своєю чергою нові заклади CosMc планують запустити у "обмеженій географії" на початку 2024 року.
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