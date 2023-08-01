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McDonald's створить нову мережу ресторанів: що відомо

1 серпня 2023 14:51
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Валерія Пержун
редактор
McDonald's створить нову мережу ресторанів: що відомо
Дівчина їсть картоплю. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У 2024 році McDonald's планує розширення франшизи. Так, компанія створить новий бренд закладів під назвою CosMc's.

Про це пише CNBC.

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Мережа McDonald's продовжує повертати старі талісмани. Так, компанія розширить франшизу, створивши новий бренд CosMc's на честь персонажа з 80-х. 

За сюжетом рекламного ролика, знятого у 1987 році, CosMc — космічний прибулець, який прилетів на Землю для торгівлі та обміну продукцією. На шляху іншопланетянину трапляються відомі на той час талісмани McDonald's.   

Компанія вирішила створити бренд  CosMc через успіх іншого талісмана — Гримаса, фіолетового монстрика. Як повідомляють ЗМІ, ще у червні McDonald's почав продавати обіди Grimace Birthday Meal, до яких входив молочний коктейль яскраво-фіолетового кольору.

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Плакат Grimace Birthday Meal. Фото: McDonald's corporation

Цей напій підкорив любителів McDonald's. У другому кварталі 2023 року компанія назвала Grimace Birthday Meal "однією з найбільш соціально привабливих за весь час".

Своєю чергою нові заклади CosMc планують запустити у "обмеженій географії" на початку 2024 року.

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