McDonald's создаст новую сеть ресторанов: что известно

Девушка ест картофель. Иллюстративное фото: pexels.com

В 2024 году McDonald's планирует расширение франшизы. Так, компания создаст новый бренд заведений под названием CosMc's.

Об этом пишет CNBC.

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Сеть McDonald's продолжает возвращать старые талисманы. Так, компания расширит франшизу, создав новый бренд CosMc's в честь персонажа из 80-х.

По сюжету рекламного ролика, снятого в 1987 году, CosMc – космический пришелец, прилетевший на Землю для торговли и обмена продукцией. На пути инопланетянина встречаются известные в то время талисманы McDonald's.

Компания решила создать бренд CosMc из-за успеха другого талисмана — Гримаса, фиолетового монстрика. Как сообщают СМИ, еще в июне McDonald's начал продавать обеды Grimace Birthday Meal, в которые входил молочный коктейль ярко-фиолетового цвета.

Плакат Grimace Birthday Meal. Фото: McDonald's corporation

Этот напиток покорил любителей McDonald's. Во втором квартале 2023 года компания назвала Grimace Birthday Meal "одной из самых социально привлекательных за все время".

В свою очередь новые заведения CosMc планируют запустить в "ограниченной географии" в начале 2024 года.

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