McDonald's создаст новую сеть ресторанов: что известно
В 2024 году McDonald's планирует расширение франшизы. Так, компания создаст новый бренд заведений под названием CosMc's.
Об этом пишет CNBC.
Зачем McDonald's нужен еще один бренд
Сеть McDonald's продолжает возвращать старые талисманы. Так, компания расширит франшизу, создав новый бренд CosMc's в честь персонажа из 80-х.
По сюжету рекламного ролика, снятого в 1987 году, CosMc – космический пришелец, прилетевший на Землю для торговли и обмена продукцией. На пути инопланетянина встречаются известные в то время талисманы McDonald's.
Компания решила создать бренд CosMc из-за успеха другого талисмана — Гримаса, фиолетового монстрика. Как сообщают СМИ, еще в июне McDonald's начал продавать обеды Grimace Birthday Meal, в которые входил молочный коктейль ярко-фиолетового цвета.
Этот напиток покорил любителей McDonald's. Во втором квартале 2023 года компания назвала Grimace Birthday Meal "одной из самых социально привлекательных за все время".
В свою очередь новые заведения CosMc планируют запустить в "ограниченной географии" в начале 2024 года.
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