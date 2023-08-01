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McDonald's создаст новую сеть ресторанов: что известно

1 августа 2023 14:51
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
McDonald's создаст новую сеть ресторанов: что известно
Девушка ест картофель. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В 2024 году McDonald's планирует расширение франшизы. Так, компания создаст новый бренд заведений под названием CosMc's.

Об этом пишет CNBC.

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Сеть McDonald's продолжает возвращать старые талисманы. Так, компания расширит франшизу, создав новый бренд CosMc's в честь персонажа из 80-х.

По сюжету рекламного ролика, снятого в 1987 году, CosMc – космический пришелец, прилетевший на Землю для торговли и обмена продукцией. На пути инопланетянина встречаются известные в то время талисманы McDonald's.

Компания решила создать бренд CosMc из-за успеха другого талисмана — Гримаса, фиолетового монстрика. Как сообщают СМИ, еще в июне McDonald's начал продавать обеды Grimace Birthday Meal, в которые входил молочный коктейль ярко-фиолетового цвета.

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Плакат Grimace Birthday Meal. Фото: McDonald's corporation

Этот напиток покорил любителей McDonald's. Во втором квартале 2023 года компания назвала Grimace Birthday Meal "одной из самых социально привлекательных за все время".

В свою очередь новые заведения CosMc планируют запустить в "ограниченной географии" в начале 2024 года.

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