Штрафи та податки для бізнесу — оновлене законодавство запрацює з 1 серпня

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В Україні президент Володимир Зеленський узаконив зміни у податковому законодавстві, які запрацюють з 1 серпня 2023 року. Йдеться про підписання законопроєкту №8401.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Що змінює законопроєкт №8401

Відповідний проєкт закону, який підтримала Верховна Рада України (ВРУ) 30 червня 2023 року, був однією з умов програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Законопроєкт передбачає наступне:

з 1 серпня в Україні буде скасовано 2% єдиний податок. При цьому документ регулює поступовий перехід:

- платникам 2% ЄП нададуть право подавати заяви про відмову від застосування 2% єдиного податку та вказувати, яку обирає систему оподаткування;

- якщо не подати таку заяву та не вказати у заяві бажану систему, платника 2% ЄП автоматично переведуть на колишню систему;

новостворених суб'єктів господарювання, котрі з дня держреєстрації обрали 2%, автоматично будуть вважати платниками третьої групи (ставка 5%);

буде автоматично поновлено право та обов'язки платника ПДВ для суб'єктів, у кого припинили реєстрацію платника ПДВ;

надається право платникам, які цьогоріч перейшли з 2% єдиного податку на загальну систему, перейти повторно на спрощену систему;

з 1 серпня також частково скасують заборону на перевірки для підакцизних товарів (спиртне, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

з 1 жовтня повернуть покарання за порушення у сфері застосування касових апаратів. Будуть звільнені ті, хто має реєстрацію на прифронтових територіях (ймовірних бойових дій).

Окрім того, законопроєкт передбачає:

неврахування "технічного боргу", що виник з 1 квітня минулого року до 31 липня цього року, під час встановлення можливості платників продовжувати перебування на спрощенці;

збереження права добровільної сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску для прифронтових територій (зокрема, територій ймовірних бойових дій);

надання можливості ФОП-платникам єдиного податку без ПДВ вказувати у розрахунковій документації назви товарів чи послуг за спрощеною формою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

Також ми писали, що з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.