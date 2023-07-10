Зарплати в Україні — роботодавці почали платити більше

НБУ оцінив ситуацію на ринку праці: роботодавці платять більше
На українському ринку праці зберігається тенденція високого попиту на робочу силу. Через це роботодавці підвищують заробітні плати.
Таку оцінку дав Національний банк України (НБУ) за червень 2023 року.
Ситуація на ринку праці
Як йдеться у звіті, станом на початок літа ситуація на ринку праці залишається стабільною. Роботодавці надалі активно шукають нових працівників, зростає кількість вакансій. Частково це пов'язано із сезонним пожвавленням у сфері будівництва, сільському господарстві. З огляду на це, роботодавцям доводиться пропонувати більш вигідні умови, що стосується оплати праці.
"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних і кваліфікаційних), пов'язаних, зокрема, з досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", — йдеться в огляді.
При цьому частка громадян, які не працюють, зменшилася порівняно з показником на початку року.
Як зміниться зарплата
За прогнозом Нацбанку, рівень середньої номінальної заробітної плати в країні цьогоріч підвищиться на 21,9%, а розмір реальної, яка включає показник інфляції, — лише на 3,7%. Очікується, що поточного року зарплати громадян підвищаться на тлі подальшої адаптації бізнес-сектору до роботи за наявності високих ризиків. Рівень зарплат залежатиме від м'якої фіскальної політики. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту робочої сили на фоні прискорення зростання економіки.
Водночас, за прогнозом Кабінету міністрів, середня зарплата 2023 року перебуватиме на рівні 18,26 тис. грн ($494), проте реальний рівень середньої зарплати зараз коливається від 15 тис. до 18,3 тис. грн.
У Федерації профспілок раніше заявляли, що в країні планують здійснити перерахунок зарплатні на 2024 рік. Мінімальну заробітну плату планують підвищити до 7,65 тис. грн.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.