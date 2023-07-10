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НБУ оцінив ситуацію на ринку праці: роботодавці платять більше

10 липня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — роботодавці почали платити більше
Будівля Нацбанку у Києві. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці зберігається тенденція високого попиту на робочу силу. Через це роботодавці підвищують заробітні плати.

Таку оцінку дав Національний банк України (НБУ) за червень 2023 року.

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Ситуація на ринку праці

Як йдеться у звіті, станом на початок літа ситуація на ринку праці залишається стабільною. Роботодавці надалі активно шукають нових працівників, зростає кількість вакансій. Частково це пов'язано із сезонним пожвавленням у сфері будівництва, сільському господарстві. З огляду на це, роботодавцям доводиться пропонувати більш вигідні умови, що стосується оплати праці.

"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних і кваліфікаційних), пов'язаних, зокрема, з досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", — йдеться в огляді.

При цьому частка громадян, які не працюють, зменшилася порівняно з показником на початку року.

Як зміниться зарплата

За прогнозом Нацбанку, рівень середньої номінальної заробітної плати в країні цьогоріч підвищиться на 21,9%, а розмір реальної, яка включає показник інфляції, — лише на 3,7%. Очікується, що поточного року зарплати громадян підвищаться на тлі подальшої адаптації бізнес-сектору до роботи за наявності високих ризиків. Рівень зарплат залежатиме від м'якої фіскальної політики. У подальшому ключовим чинником стане зростання попиту робочої сили на фоні прискорення зростання економіки.

Водночас, за прогнозом Кабінету міністрів, середня зарплата 2023 року перебуватиме на рівні 18,26 тис. грн ($494), проте реальний рівень середньої зарплати зараз коливається від 15 тис. до 18,3 тис. грн.

У Федерації профспілок раніше заявляли, що в країні планують здійснити перерахунок зарплатні на 2024 рік. Мінімальну заробітну плату планують підвищити до 7,65 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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