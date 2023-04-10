На Львівщині релокованим підприємствам пропонують допомогу від Норвегії

Також допомогу можуть отримати підприємства, які релокувалися з зони бойових дій на Тернопільщину

Норвезька рада у справах біженців розпочала програму підтримки власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних бойових дій до Львівської або Тернопільської областей.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Заявку на отримання гранта можна подати до 20 квітня. Основні умови для подання заявки:

підприємство має потенціал для створення нових робочих місць;

діяльність бізнесу позитивно впливатиме на розвиток громади, в яку його переміщено.

Заповнити анкету на участь у конкурсі можна за цим посиланням. Водночас, як зауважили в Мінреітеграції, якщо бізнес сімейний, заявка може бути подана тільки від одного члена сім’ї.

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за телефоном гарячої лінії: 0 800 302 007 або за електронною адресою: [email protected]

Нагадаємо, ми раніше писали, як і хто може отримати гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу.