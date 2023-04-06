Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу: як і хто може отримати arrow

Гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу: як і хто може отримати

6 квітня 2023 12:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу —як і хто може отримати
Заявки приймають до 9 квітня 2023 року
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.

Про це поінформувала пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Хто має право на гранти

Як зазначили у відомстві із посиланням на платформу USF, українські підприємці можуть отримати грошову допомогу на розвиток власної справи.

Заявки приймають від бізнесменів, які зареєстровані в наступних областях:

  • Сумській;
  • Чернігівській;
  • Херсонській;
  • Харківській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Луганській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській
  • Київській (окрім Києва).

Вимоги до претендентів:

  • власники підприємств мають бути громадянами України;
  • підприємства не перебувають та не працюють на тимчасово окупованих територіях;
  • кількість співробітників — 11-249 осіб;
  • претендент може подати тільки одну заявку;
  • компанія не має дочірніх підприємств у росії та країнах, включених до санкційного списку;
  • компанія упродовж 24 місяців не отримувала грантів від GIZ та інших міжнародних проєктів чи організацій міжнародної допомоги;
  • компанія має потенціал для розширення виробництва.

Компанії мають займатися наступним:

  • виробництвом чи постачанням харчової продукції;
  • належати до сфер, які підтримують виробників чи постачальників продовольства;
  • задіяні у виробництві вентиляційних систем чи промислових холодильників;
  • задіяні у виробництві обладнання та машин для виготовлення продуктів та напоїв.

Як зареєструватися

Реєстрацію здійснюють на сайті платформи USF у розділі "Грантова програма для малого та середнього бізнесу" за посиланням.

За умовами програми, десять учасників отримають гранти по 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) на підтримку підприємництва.

Варто зауважити, що в Україні практично половина компаній займаються торгівлею. Зокрема, особливо великі фінансові обіги у деяких продуктових мереж, що випливає із даних про фінансову звітність компаній за 2022 рік.

Нагадаємо, повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава у свою чергу відкриває програми підтримки, зокрема кредитування

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB