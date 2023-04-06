Гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу: як і хто може отримати

Заявки приймають до 9 квітня 2023 року

Український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.

Про це поінформувала пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто має право на гранти

Як зазначили у відомстві із посиланням на платформу USF, українські підприємці можуть отримати грошову допомогу на розвиток власної справи.

Заявки приймають від бізнесменів, які зареєстровані в наступних областях:

Сумській;

Чернігівській;

Херсонській;

Харківській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Луганській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Одеській;

Кіровоградській;

Полтавській

Київській (окрім Києва).

Вимоги до претендентів:

власники підприємств мають бути громадянами України;

підприємства не перебувають та не працюють на тимчасово окупованих територіях;

кількість співробітників — 11-249 осіб;

претендент може подати тільки одну заявку;

компанія не має дочірніх підприємств у росії та країнах, включених до санкційного списку;

компанія упродовж 24 місяців не отримувала грантів від GIZ та інших міжнародних проєктів чи організацій міжнародної допомоги;

компанія має потенціал для розширення виробництва.

Компанії мають займатися наступним:

виробництвом чи постачанням харчової продукції;

належати до сфер, які підтримують виробників чи постачальників продовольства;

задіяні у виробництві вентиляційних систем чи промислових холодильників;

задіяні у виробництві обладнання та машин для виготовлення продуктів та напоїв.

Як зареєструватися

Реєстрацію здійснюють на сайті платформи USF у розділі "Грантова програма для малого та середнього бізнесу" за посиланням.

За умовами програми, десять учасників отримають гранти по 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) на підтримку підприємництва.

Варто зауважити, що в Україні практично половина компаній займаються торгівлею. Зокрема, особливо великі фінансові обіги у деяких продуктових мереж, що випливає із даних про фінансову звітність компаній за 2022 рік.

Нагадаємо, повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава у свою чергу відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.