Гранти у 10 тисяч євро від Євросоюзу: як і хто може отримати
Український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.
Про це поінформувала пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Хто має право на гранти
Як зазначили у відомстві із посиланням на платформу USF, українські підприємці можуть отримати грошову допомогу на розвиток власної справи.
Заявки приймають від бізнесменів, які зареєстровані в наступних областях:
- Сумській;
- Чернігівській;
- Херсонській;
- Харківській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Луганській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Полтавській
- Київській (окрім Києва).
Вимоги до претендентів:
- власники підприємств мають бути громадянами України;
- підприємства не перебувають та не працюють на тимчасово окупованих територіях;
- кількість співробітників — 11-249 осіб;
- претендент може подати тільки одну заявку;
- компанія не має дочірніх підприємств у росії та країнах, включених до санкційного списку;
- компанія упродовж 24 місяців не отримувала грантів від GIZ та інших міжнародних проєктів чи організацій міжнародної допомоги;
- компанія має потенціал для розширення виробництва.
Компанії мають займатися наступним:
- виробництвом чи постачанням харчової продукції;
- належати до сфер, які підтримують виробників чи постачальників продовольства;
- задіяні у виробництві вентиляційних систем чи промислових холодильників;
- задіяні у виробництві обладнання та машин для виготовлення продуктів та напоїв.
Як зареєструватися
Реєстрацію здійснюють на сайті платформи USF у розділі "Грантова програма для малого та середнього бізнесу" за посиланням.
За умовами програми, десять учасників отримають гранти по 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) на підтримку підприємництва.
Варто зауважити, що в Україні практично половина компаній займаються торгівлею. Зокрема, особливо великі фінансові обіги у деяких продуктових мереж, що випливає із даних про фінансову звітність компаній за 2022 рік.
Нагадаємо, повномасштабна війна стала викликом на виживання для малого бізнесу в Україні, і за даними досліджень, понад 50% бізнесу незадоволені станом справ. Держава у свою чергу відкриває програми підтримки, зокрема кредитування.
Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.