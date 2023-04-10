Во Львовской области релокированным предприятиям предлагают помощь от Норвегии
Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса , переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля. Основные условия подачи заявки:
- предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;
- деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.
Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по этой ссылке . В то же время, как отметили в Минреитете, если бизнес семейный, заявка может быть подана только от одного члена семьи.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону горячей линии: 0 800 302 007 или по электронному адресу: [email protected]
Напомним, мы раньше писали, как и кто может получить гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза.