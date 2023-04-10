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Во Львовской области релокированным предприятиям предлагают помощь от Норвегии

10 апреля 2023 10:31
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области релокированным предприятиям предлагают помощь от Норвегии
Также помощь могут получить предприятия, релокировавшиеся из зоны боевых действий на Тернопольщину.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса , переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Заявку на получение гранта можно подать до 20 апреля. Основные условия подачи заявки:

  • предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;
  • деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общества, в которое он перемещен.

Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по этой ссылке . В то же время, как отметили в Минреитете, если бизнес семейный, заявка может быть подана только от одного члена семьи.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону горячей линии: 0 800 302 007 или по электронному адресу: [email protected]

Напомним, мы раньше писали, как и кто может получить гранты в 10 тысяч евро от Евросоюза.

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