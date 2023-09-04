Work.ua розірвав співпрацю з компаніями, що працюють у Росії

Працівник компанії Coca-Cola. Фото: google.com

Найбільший кадровий портал Work.ua розірвав співпрацю з черговою партією компаній, які продовжують працювати в Росії. Йдеться про ще 200 фірм.

Про це розповіли представники компанії.

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Як зазначають у компанії, серед брендів, пропозиції роботи яких більше немає на порталі Work.ua:

Coca-Cola HBC;

Samsung;

Xiaomi Corporation;

L'Oréal;

Colin's.

Як пояснили у компанії, відповідний перелік сформували на основі даних списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції та проєкту Leave Russia Київської школи економіки.

Джерело: Work.ua

У Work.ua зауважили, що компанія викреслила низку брендів зі списку клієнтів, наголосивши, що "гідність не продається".

Там обіцяють надалі перевіряти і блокувати компанії, які продовжуватимуть "сидіти на двох стільцях".

Представники компанії звернулися до працівників цих підприємств із пропозицією також відмовитися від співпраці з такими роботодавцями. Там рекомендують, пошукати роботу у таких компаніях, які не підтримують бюджет країни-агресора, що обстрілює мирні міста України.

На початку серпня сайт Work.ua заявив про розірвання співпраці із близько 20 великими фірмами, які надалі працюють на російському ринку. З-поміж них — Raiffeisen Bank, LC Waikiki, Unilever, PepsiCo, Leroy Merlin, Metro, Nestle, OTP Bank, Mondelez, та Philip Morris.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.

Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти в РФ комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 млн доларів.