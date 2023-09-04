Work.ua розірвав співпрацю з компаніями, що працюють у Росії

Найбільший кадровий портал розірвав співпрацю з компаніями, що працюють в РФ
Найбільший кадровий портал Work.ua розірвав співпрацю з черговою партією компаній, які продовжують працювати в Росії. Йдеться про ще 200 фірм.
Про це розповіли представники компанії.
Вакансій яких компаній більше не буде на Work.ua
Як зазначають у компанії, серед брендів, пропозиції роботи яких більше немає на порталі Work.ua:
- Coca-Cola HBC;
- Samsung;
- Xiaomi Corporation;
- L'Oréal;
- Colin's.
Як пояснили у компанії, відповідний перелік сформували на основі даних списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства з питань запобігання корупції та проєкту Leave Russia Київської школи економіки.
У Work.ua зауважили, що компанія викреслила низку брендів зі списку клієнтів, наголосивши, що "гідність не продається".
Там обіцяють надалі перевіряти і блокувати компанії, які продовжуватимуть "сидіти на двох стільцях".
Представники компанії звернулися до працівників цих підприємств із пропозицією також відмовитися від співпраці з такими роботодавцями. Там рекомендують, пошукати роботу у таких компаніях, які не підтримують бюджет країни-агресора, що обстрілює мирні міста України.
На початку серпня сайт Work.ua заявив про розірвання співпраці із близько 20 великими фірмами, які надалі працюють на російському ринку. З-поміж них — Raiffeisen Bank, LC Waikiki, Unilever, PepsiCo, Leroy Merlin, Metro, Nestle, OTP Bank, Mondelez, та Philip Morris.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило перелік міжнародних спонсорів війни (НАЗК). Тепер у списку — найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi.
Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти в РФ комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 млн доларів.