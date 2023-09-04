Work.ua разорвал сотрудничество с компаниями, работающими в России

Сотрудник компании Coca-Cola. Фото: google.com

Крупнейший кадровый портал Work.ua разорвал сотрудничество с очередной партией компаний, продолжающих работать в России. Речь идет о еще 200 фирмах.

Об этом рассказали представители компании.

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Как отмечают в компании, среди брендов, предложения работы которых больше нет на портале Work.ua:

Coca-Cola HBC;

Samsung;

Xiaomi Corporation;

L'Oréal;

Colin's.

Как пояснили в компании, соответствующий перечень сформировали на основе данных списка международных спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции и проекта Leave Russia Киевской школы экономики.

Источник: Work.ua

В Work.ua отметили, что компания вычеркнула ряд брендов из списка клиентов, подчеркнув, что "достоинство не продается".

Там обещают в дальнейшем проверять и блокировать компании, которые будут продолжать "сидеть на двух стульях".

Представители компании обратились к работникам этих предприятий с предложением также отказаться от сотрудничества с такими работодателями. Там рекомендуют поискать работу в таких компаниях, которые не поддерживают бюджет страны-агрессора, обстреливающей мирные города Украины.

В начале августа сайт Work.ua заявил о расторжении сотрудничества с около 20 крупными фирмами, которые в дальнейшем работают на российском рынке. Среди них были Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, OTP Bank, Mondelez, PepsiCo, Philip Morris и другие.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке — крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в РФ компьютерное оборудование, после того как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 млн долларов.