Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Крупнейший кадровый портал разорвал сотрудничество с компаниями, работающими в РФ arrow

Крупнейший кадровый портал разорвал сотрудничество с компаниями, работающими в РФ

4 сентября 2023 15:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Work.ua разорвал сотрудничество с компаниями, работающими в России
Сотрудник компании Coca-Cola. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Крупнейший кадровый портал Work.ua разорвал сотрудничество с очередной партией компаний, продолжающих работать в России. Речь идет о еще 200 фирмах.

Об этом рассказали представители компании.

Читайте также:

Вакансий каких компаний больше не будет на Work.ua

Как отмечают в компании, среди брендов, предложения работы которых больше нет на портале Work.ua:

  • Coca-Cola HBC;
  • Samsung;
  • Xiaomi Corporation;
  • L'Oréal;
  • Colin's.

Как пояснили в компании, соответствующий перечень сформировали на основе данных списка международных спонсоров войны Национального агентства по предотвращению коррупции и проекта Leave Russia Киевской школы экономики.

 

бизнес
Источник: Work.ua

В Work.ua отметили, что компания вычеркнула ряд брендов из списка клиентов, подчеркнув, что "достоинство не продается".

Там обещают в дальнейшем проверять и блокировать компании, которые будут продолжать "сидеть на двух стульях".

Представители компании обратились к работникам этих предприятий с предложением также отказаться от сотрудничества с такими работодателями. Там рекомендуют поискать работу в таких компаниях, которые не поддерживают бюджет страны-агрессора, обстреливающей мирные города Украины.

В начале августа сайт Work.ua заявил о расторжении сотрудничества с около 20 крупными фирмами, которые в дальнейшем работают на российском рынке. Среди них были Unilever, Leroy Merlin, Raiffeisen Bank, Metro, LC Waikiki, Nestle, OTP Bank, Mondelez, PepsiCo, Philip Morris и другие.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пополнило перечень международных спонсоров войны (НАПК). Теперь в списке — крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в РФ компьютерное оборудование, после того как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз