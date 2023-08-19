Податки в Україні — кому вдасться уникнути штрафів з 1 жовтня

Картка в руках. Фото: google.com

В Україні з 1 жовтня поточного року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів для ФОПів. Проте деякі суб'єкти господарювання будуть звільнені від відповідальності.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Хто уникне відповідальності

Це прописано у законі № 3219-IX, що вніс зміни до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Згідно з ним, звільнені від відповідальності суб’єкти господарювання за порушення вимог закону № 265, які вчинені з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім порушень під час продажу підакцизних товарів, діяльності з обміну іноземної валюти, діяльності у сфері азартних ігор.

З 1 жовтня не каратимуть за порушення суб’єктів господарювання (крім порушень у реалізації підакцизних товарів), якщо порушення вчинені під час продажу товарів, надання послуг на:

окупованих територіях України — по дату деокупації;

територіях "гарячих точок" — по дату завершення бойових дій;

у місцях можливих бойових дій — по дату припинення бойових дій.

Дати завершення бойових дій, тимчасової окупації, припинення можливості бойових дій визначатимуть відповідно до інформації Переліку територій, де ведуться бойові дії чи тимчасово окупованих РФ, який затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Окрім того, зменшено розміри штрафних (фінансових) санкцій за порушення використання касових апартів на період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року.

Так, до фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що займаються продажем товарів (крім підакцизних товарів, складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів) за невидачу чеків, що підтверджують виконання розрахункової операції, будуть застосовані штрафи:

25% вартості проданих із порушенням товарів, робіт чи послуг, якщо порушення вчинено вперше;

50% вартості незаконно проданих товарів — за кожне наступне вчинене подібне порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також ми писали, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.