Штрафи до 33 тис. грн — як реагувати на запити податкової

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

В Україні з 1 серпня повернеться система оподаткування, що діяла до 24 лютого 2022 року. Вона передбачає скасування податкових пільг та повернення деяких документальних перевірок та штрафів.

Про те, які можливі запити податкової та як на них реагувати, розповів юрист Андрій Тімонов.

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Перевірки податкової

За словами адвоката, більшість платників часто недооцінюють всі ризики, які можуть виникнути через запити податкової і реакцію на них.

Запит податкової інспекції говорить про те, що бізнес має певні проблеми, саме тому й привернув увагу податківців. Як правило, такі запити надсилають після аналізу наявної податкової інформації та отримання інформації про можливі порушення з якихось зовнішніх джерел.

Такі запити передбачені статтями 20 та 73 Податкового кодексу та Порядком періодичного надання інформації податковим органам та отримання відомостей за письмовим запитом.

Реакції на запити податкової

Зокрема, ігнорування запиту податкової вважається найбільш некоректним, адже, згідно з нормою Податкового кодексу, ненадання відповіді на запит є підставою для того, щоб призначити повноцінну податкову перевірку.

"Відповідь на запит повинна бути надана завжди! Навіть якщо це прохання є необґрунтованим, незаконним або не відповідає вимогам Податкового кодексу України", — пояснив фахівець.

Також відповідно до нового закону № 2970-IX, ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.

Водночас, неподання чи подання не в повному обсязі документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених статтею 73 Кодексу, передбачає штраф — обсягом в одну мінімальну заробітну плату — 6,7 тис. грн.

Сплата штрафів не звільняє від обов'язку подання вичерпної інформації.

Громадяни також мають право надати відповідь, де потрібно вказати, що запит не відповідає вимогам законодавства, адже на практиці вони часто не містять чітко визначених обставин, що можуть свідчити про порушення платником податків.

Також юристи застерігають, що виконуючи вимогу запиту та надаючи пояснення та документи, іноді платники, попри на невідповідність запиту законодавчим вимогам, вирішують "надати все, що вимагають".

"При прийнятті такого рішення варто пам'ятати, що бездумне надання копій документів часто призводить до донарахування податків і штрафів, адже якщо претензії податкових органів, з їх точки зору, виправдані — незалежно від того, надаєте ви копії документів чи ні — вам все одно будуть нараховані податки і штрафи", — додав фахівець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також у Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).