Налоги в Украине — кому удастся избежать штрафов с 1 октября

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В Украине с 1 октября текущего года вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов для ФЛП. Однако некоторые предприятия будут освобождены от ответственности.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Кто избежит ответственности

Это прописано в законе № 3219-IX, который внес изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Согласно ему, освобождены от ответственности субъекты хозяйствования за нарушение требований закона № 265, совершенных с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, кроме нарушений при продаже подакцизных товаров, деятельности по обмену иностранной валюты, деятельности в сфере азартных игр.

С 1 октября не будут наказывать за нарушения субъекты хозяйствования (кроме нарушений в реализации подакцизных товаров), если совершены при продаже товаров, предоставлении услуг на:

оккупированных территориях Украины — до даты деоккупации;

территориях "горячих точек" — до даты завершения боевых действий;

в местах возможных боевых действий — до даты прекращения боевых действий.

Даты завершения боевых действий, временной оккупации, прекращения возможности боевых действий будут определяться согласно информации Перечня территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, который утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций за нарушение использования кассовых аппартов на период с 1 августа 2023 по 31 июля 2025 года.

Так, к физлицам-предпринимателям, являющимся плательщиками единого налога и не зарегистрированным плательщиками налога на добавленную стоимость, занимающимся продажей товаров (кроме подакцизных товаров, сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств) за невыдачу чеков, подтверждающих выполнение расчетной операции, будут применены штрафы:

25% стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг, если нарушение совершено впервые;

50% стоимости незаконно проданных товаров — за каждое последующее подобное нарушение.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также мы писали, что непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.