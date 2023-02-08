Новая почта открыла коворкинг в Киеве — где можно поработать, когда нет света

"Новая почта" тестирует новый формат отделений в Киеве
Популярный почтовый оператор "Новая почта" на фоне перебоев в электроснабжении приступил к тестированию нового формата офисов. Грузовые отделения объединили с бесплатным коворкингом для работы граждан.
Об этом сообщает издание Vgorodе.
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Коворкинг от "Новой почты"
Заработало такое почтовое отделение, где можно поработать, посидеть на диване, пользуясь зарядкой гаджетов и интернетом в отсутствие света, в Киеве.
Новый формат отделений открыли, чтобы помещение почты в условиях энергокризиса выполняло социальную функцию.
Отделение оборудовано генераторами и бесперебойной интернет-связью. Площадь рабочей зоны коворкинга рассчитана на восемь рабочих мест. Доступный бесплатный Wi-Fi, кофеварка, зарядные станции, позволяющие заряжать одновременно несколько устройств. Там установлена мягкая мебель, есть детский уголок.
Таким образом, клиенты "Новой почты" смогут не только отправлять и получать грузы до 1,1 тыс. кг, но и работать.
Адрес и время работы коворкинга
Адрес отделения-коворкинга №2: г. Киев, ул. Богатырская, 11. Отделение работает ежедневно:
- 08:00 – 21:00 — будни;
- 09:00 – 18:00 — выходные.
В компании намерены масштабировать соответствующий проект и запустить такие коворкинги в других городах страны.
Больше о "Новой почте"
Украинский почтовый оператор "Новая почта" напомнил своим клиентам о возможности получения посылок даже при отсутствии электроэнергии и интернета. Речь идет о сервисе доставки в почтоматы.
У компании есть проект "Гуманитарная почта", к которой можно присоединиться или получить разовую помощь на доставку. В рамках этой программы волонтеры отправляют грузы без уплаты.
Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.