Нова пошта восени зайде на ринки ще двох країн Євросоюзу

"Нова пошта" восени запрацює на ринках ще двох країн ЄС
Українська логістична компанія "Нова пошта" восени 2023 року запрацює на ринках ще двох країн Європейського Союзу (ЄС). Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.
Про найближчі плани розповіли у пресслужбі компанії.
Nova Post на ринках єврозони
Як зазначається, із середини вересня українська компанія запропонує послуги адресної доставки у Латвії та Естонії. У цих країнах українцям буде доступний сервіс замовлення кур'єра у будь-яке місто.
Вже відомо, що кур'єрська служба працюватиме у будні з 8:00 до 17:00, можна буде відправляти чи отримувати документи та посилки до 30 кг. Термін доставки відправлення — від п'яти днів.
Для того щоб надіслати посилку на адресу, необхідно буде попередньо оформити заявку на виклик кур'єра на порталі компанії чи в мобільному застосунку.
Перше відділення у Латвії відкриють у жовтні, а в Естонії — через місяць, у листопаді.
Як повідомили e пресслужбі компанії, після втілення таких намірів Nova Post буде представлена вже у восьми країнах Європи.
"У Латвії та Естонії ми стартуватимемо з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україну або доставити з України. Адже саме це ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше", — наголосили там.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у "Новій пошті" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.
Також ми писали, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину у Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.