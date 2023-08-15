Нова пошта восени зайде на ринки ще двох країн Євросоюзу

Працівник "Нової пошти". Фото: google.com

Українська логістична компанія "Нова пошта" восени 2023 року запрацює на ринках ще двох країн Європейського Союзу (ЄС). Очікується, що працюватимуть спочатку у форматі адресної доставки відправлень.

Про найближчі плани розповіли у пресслужбі компанії.

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Nova Post на ринках єврозони

Як зазначається, із середини вересня українська компанія запропонує послуги адресної доставки у Латвії та Естонії. У цих країнах українцям буде доступний сервіс замовлення кур'єра у будь-яке місто.

Вже відомо, що кур'єрська служба працюватиме у будні з 8:00 до 17:00, можна буде відправляти чи отримувати документи та посилки до 30 кг. Термін доставки відправлення — від п'яти днів.

Для того щоб надіслати посилку на адресу, необхідно буде попередньо оформити заявку на виклик кур'єра на порталі компанії чи в мобільному застосунку.

Перше відділення у Латвії відкриють у жовтні, а в Естонії — через місяць, у листопаді.

Як повідомили e пресслужбі компанії, після втілення таких намірів Nova Post буде представлена вже у восьми країнах Європи.

"У Латвії та Естонії ми стартуватимемо з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україну або доставити з України. Адже саме це ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше", — наголосили там.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у "Новій пошті" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Також ми писали, що громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину у Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті.