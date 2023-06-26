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"Нова пошта" розширила бізнес у єврозоні: де і як працює новий офіс

26 червня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта розширила бізнес у єврозоні — де і як працює
Офіс "Нової пошти" за кордоном. Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території єврозони. Офіс відкрили у новій країні.

Про це поінформували у пресцентрі компанії.

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Як зазначають у відділі зв'язків з громадськістю, відтепер громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину у Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті. А саме:

  • B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Графік роботи:

  • понеділок-субота — із 9:00 до 20:00;
  • субота — із 9:00 до 17:00;
  • неділя — вихідний.

У новому офісі прийматимуть до відправлення в Україну документи та посилки до 30 кілограмів.

Ціни на доставку:

  • документи — 250 грн;
  • посилки до 2 кілограм — 400 грн;
  • відправлення до 10 кілограмів — 600 грн;
  • посилки до 30 кілограмів — 1,2 тис. грн;
  • відправлення більш ніж 30 кілограмів — +40 грн на кожному кілограмі.

Вантажі будуть доставлені через щонайменше п'ять діб.

Діяльність "Нової пошти" в ЄС

"Нова пошта" до 2025 року має намір інвестувати 10 мільйонів євро у розвиток у країнах Європи, відкривши 200 відділень у десятках країнах, а також зібравши флот із чотирьох лайнерів.

Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26. Навесні авіаперевізник Supernova Airlines виконав свій перший авіарейс маршрутом Рига — Жешув — Рига. Також компанія працює над розширенням географії та спектру послуг.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно запрацювало у столиці країни — Празі. 

Також ми писали, що логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.

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