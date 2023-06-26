"Нова пошта" розширила бізнес у єврозоні: де і як працює новий офіс
Українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території єврозони. Офіс відкрили у новій країні.
Про це поінформували у пресцентрі компанії.
В якій країні запрацювала "Нова пошта"
Як зазначають у відділі зв'язків з громадськістю, відтепер громадяни України зможуть робити поштові відправлення на батьківщину у Румунії. Новий офіс запрацював у Бухаресті. А саме:
- B-dul Unirii 47 A, Sector 3.
Графік роботи:
- понеділок-субота — із 9:00 до 20:00;
- субота — із 9:00 до 17:00;
- неділя — вихідний.
У новому офісі прийматимуть до відправлення в Україну документи та посилки до 30 кілограмів.
Ціни на доставку:
- документи — 250 грн;
- посилки до 2 кілограм — 400 грн;
- відправлення до 10 кілограмів — 600 грн;
- посилки до 30 кілограмів — 1,2 тис. грн;
- відправлення більш ніж 30 кілограмів — +40 грн на кожному кілограмі.
Вантажі будуть доставлені через щонайменше п'ять діб.
Діяльність "Нової пошти" в ЄС
"Нова пошта" до 2025 року має намір інвестувати 10 мільйонів євро у розвиток у країнах Європи, відкривши 200 відділень у десятках країнах, а також зібравши флот із чотирьох лайнерів.
Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26. Навесні авіаперевізник Supernova Airlines виконав свій перший авіарейс маршрутом Рига — Жешув — Рига. Також компанія працює над розширенням географії та спектру послуг.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно запрацювало у столиці країни — Празі.
Також ми писали, що логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.