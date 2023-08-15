Новая почта осенью зайдет на рынки еще двух стран Евросоюза

"Новая почта" осенью заработает на рынках еще двух стран ЕС
Украинская логистическая компания "Новая почта" осенью 2023 года заработает на рынках еще двух стран Европейского Союза (ЕС). Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправлений.
О ближайших планах рассказали в пресс-службе компании.
Nova Post на рынках еврозоны
С середины сентября украинская компания предложит услуги адресной доставки в Латвии и Эстонии. В этих странах украинцам будет доступен сервис заказа курьера в любой город.
Уже известно, что курьерская служба будет работать по будням с 8:00 до 17:00, можно будет отправлять или получать документы и посылки до 30 кг. Срок доставки отправки — от пяти дней.
Чтобы отправить посылку на адрес, необходимо будет предварительно оформить заявку на вызов курьера на портале компании или в мобильном приложении.
Первое отделение в Латвии откроют в октябре, а в Эстонии — через месяц, в ноябре.
Как сообщили в пресс-службе компании, после воплощения таких намерений Nova Post будет представлена уже в восьми странах Европы.
"В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь именно это те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего", — подчеркнули там.
Что еще стоит знать
Напомним, в "Новой почте" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.
Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.