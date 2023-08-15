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"Новая почта" осенью заработает на рынках еще двух стран ЕС

15 августа 2023 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта осенью зайдет на рынки еще двух стран Евросоюза
Работник "Новой почты". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" осенью 2023 года заработает на рынках еще двух стран Европейского Союза (ЕС). Ожидается, что будут работать сначала в формате адресной доставки отправлений.

О ближайших планах рассказали в пресс-службе компании.

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С середины сентября украинская компания предложит услуги адресной доставки в Латвии и Эстонии. В этих странах украинцам будет доступен сервис заказа курьера в любой город.

Уже известно, что курьерская служба будет работать по будням с 8:00 до 17:00, можно будет отправлять или получать документы и посылки до 30 кг. Срок доставки отправки — от пяти дней.

Чтобы отправить посылку на адрес, необходимо будет предварительно оформить заявку на вызов курьера на портале компании или в мобильном приложении.

Первое отделение в Латвии откроют в октябре, а в Эстонии — через месяц, в ноябре.

Как сообщили в пресс-службе компании, после воплощения таких намерений Nova Post будет представлена уже в восьми странах Европы.

"В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь именно это те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего", — подчеркнули там.

Что еще стоит знать

Напомним, в "Новой почте" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Также мы писали, что граждане Украины смогут совершать почтовые отправления на родину в Румынии. Новый офис заработал в Бухаресте.

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