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"Нова пошта" знизила ціну доставки у США

29 червня 2023 00:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Нова пошта" знизила ціну доставки у США
Нова пошта. Фото: фейсбук компанії
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У логістичній компанії "Нова пошта" повідомили, що переглянули тарифи на доставку в США. Тому мінімальна вартість доставки посилок була знижена у чотири рази завдяки зміні системи тарифікації.

Про це пише пресслужба "Нової пошти".

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Якою буде ціна на доставку

"Щоб клієнтам було вигідніше відправляти, "Нова пошта" запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок — у 100 г. Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо", — пояснюють у компанії.

Ціни:

  • доставка документів до 100 г — 350 грн замість 1300 грн;
  • посилка 0,5 кг — 650 грн замість 1400 грн;
  • відправлення на 15 кг — 4600 грн замість 6800 грн.

Більше за все українці продають свої товари у Штатах через онлайн-платформи — Amazon, eBay, etsy.

Що найбільше цікавить американців з українських речей

Проте найпопулярнішими українськими товарами серед споживачів США є:

  • національний одяг та вироби з українською символікою,
  • декор для дому,
  • хендмейд та крафтові товари — сувеніри, прикраси, аксесуари.

Термін доставки до Сполучених Штатів — від 10 днів на будь-яку адресу по всій території держави. Відправити посилку можна з будь-якого відділення компанії. 

"Ринок США має чудові перспективи для розвитку. До того ж безмитний поріг для ввезення товарів тут становить 800 дол, тобто все, що нижче цієї вартості, доставляється без додаткових митних платежів для отримувача", — пояснив CEO "Нової пошти Глобал" Юрій Беневитський.

Нагадаємо, раніше українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території єврозони. Офіс відкрили у новій країні.

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