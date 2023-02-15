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"Нова пошта" запропонувала нову послугу клієнтам: коштує лише 15 грн

15 лютого 2023 14:06
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта запропонувала чергову послугу клієнтам — що нового
Курʼєр запакує самотужки посилки
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" запропонував своїм клієнтам нову послугу. Тепер можна відправляти незапаковані посилки через поштомат — курʼєр їх запакує самотужки.

Про це повідомили у компанії, пише Forbes.

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Що передбачає нова послуга

Зазначається, що послуга пакування посилок із поштомату коштує 15 грн незалежно від їх розміру. Зокрема, у вартість входитиме коробка чи пакет, додаткові матеріали (пухирчата плівка, стрейч чи папір для крихких відправлень). При цьому пакування документів безкоштовне.

"Відправляйте незапаковані посилки з поштомату Нової пошти. Кур’єр самостійно їх запакує так, як треба, а коштувати це буде лише 15 грн незалежно від розміру посилки", — розповіли у компанії.

Як скористатися новим сервісом

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно під час створення електронної накладної у мобільному застосунку "Нова пошта", про це вказати. Послуга діє для поштоматів по всій країні.

Треба лише кілька простих кроків:

  • створити електронну накладну для поштомату у застосунку;
  • вказати тип відправлення;
  • активувати послугу "Пакування"
  • вказати, хто сплачує доставку (відправник чи отримувач);
  • розрахувати вартість;
  • покласти незапаковане відправлення у поштомат.

У компанії розповіли, що на таку ідею наштовхнули самі клієнти, яким складно самостійно пакувати посилки вдома для відправлення через поштомат.

"Оскільки ми хочемо зробити користування поштоматом максимально простим та зручним для всіх клієнтів, то одразу почали розробляти нову послугу. Тепер поштомат це майже повноцінне відділення у вас у під’їзді, на заправці або біля магазину", — додали там.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, поштовий оператор "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.

Нова пошта на тлі перебоїв в електропостачанні розпочала тестування нового формату офісів. Вантажні відділення поєднали з безкоштовним коворкінгом для роботи громадян.

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

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