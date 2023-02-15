Новая почта предложила очередную услугу клиентам — что нового

Курьер упаковывает самостоятельно посылки

Украинский почтовый оператор "Новая почта" предложил своим клиентам новую услугу. Теперь можно отправлять незапакованные посылки через почтомат — курьер их упакует самостоятельно.

Об этом сообщили в компании, пишет Forbes.

Что предполагает новая услуга

Услуга упаковки посылок из почтомата стоит 15 грн независимо от их размера. В частности, в стоимость будет входить коробка или пакет, дополнительные материалы (пузырчатая пленка, стрейч или бумага для хрупких отправок). При этом упаковка документов бесплатная.

"Отправляйте незапакованные посылки из почтомата Новой почты. Курьер самостоятельно их упакует так, как надо, а стоить это будет всего 15 грн вне зависимости от размера посылки", — рассказали в компании.

Как воспользоваться новым сервисом

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно при создании электронной накладной в мобильном приложении "Новая почта", об этом указать. Услуга действует для почтаматов по всей стране.

Нужно всего несколько простых шагов:

создать электронную накладную для почтомата в приложении;

указать тип отправки;

активировать услугу "Упаковка"

указать, кто уплачивает доставку (отправитель или получатель);

рассчитать стоимость;

положить неупакованную отправку в почтомат.

В компании рассказали, что на такую идею натолкнули сами клиенты, которым сложно самостоятельно паковать посылки дома для отправки по почтомату.

"Поскольку мы хотим сделать пользование почтоматом максимально простым и удобным для всех клиентов, сразу начали разрабатывать новую услугу. Теперь почтомат — это почти полноценное отделение у вас в подъезде, на заправке или возле магазина", — добавили там.

Больше о "Новой почте"

Напомним, почтовый оператор "Новая почта" планирует внедрить новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.

Новая почта на фоне перебоев в электроснабжении начала тестирование нового формата офисов. Грузовые отделения объединили с бесплатным коворкингом для работы граждан.

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.