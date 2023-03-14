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"Нова пошта" запровадила новий сервіс із повернення товару: як працює

14 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запровадила безкоштовний сервіс — як працює Легке повернення
Йдеться про появу нової послуги "Легке повернення"
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" повідомив про розширення сервісів у березні цього року. Йдеться про появу нової послуги "Легке повернення".

Про це повідомляє пресслужба компанії у соціальній мережі Facebook.

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Як працює послуга "Легке повернення"

Як зазначають у компанії, у разі, якщо отриманий товар клієнтові не підійшов, то він може легко його повернути. Платити за повернення посилки покупцю не потрібно, адже послуга — безкоштовна. Для цього достатньо оплатити доставку товару, а послуга "Легке повернення" буде включено у тариф.

У "Новій пошті" пояснили, як зробити повернення. Для цього треба:

  • у мобільному застосунку знайти розділ "Мої відправлення";
  • обрати отриману посилку, яку треба повернути;
  • у рядку "Керувати посилкою" обрати послугу "Легке повернення";
  • вказати причину повернення із переліку.

Після цього покупець отримає накладну, за якою зможе відправити посилку "Новою поштою" назад продавцю. Проте перед цим потрібно обов’язково зв’язатися з продавцем, щоб погодити повернення товару та коштів.

У компанії також зазначили, що відповідний сервіс обмежений у часі. Скористатись "Легким поверненням" можна протягом 14 днів після отримання товару, а посилка не повинна мати вагу більшу за 30 кг.

Також відправник має право заблокувати дану послугу для отримувача.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені  пункти.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.

 

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