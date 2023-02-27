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"Нова пошта" обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч грн: хто може отримати

27 лютого 2023 23:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта надає бізнесу допомогу до 10 тисяч грн — як отримати гроші на релокацію
Фінансову допомогу надають представникам бізнесу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український поштовий оператор "Нова пошта" обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені  пункти.

Про це повідомляє видання Napensii із посиланням на пресслужбу компанії.

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Там зазначили, що фінансову допомогу від "Нової пошти" надають представникам бізнесу на потреби в логістиці у рамках проєкту Nova Poshta Humanitarian. Однак гроші виділяють не у готівці, а з балів у рамках програми постійного партнерства центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" в Ужгороді. Скористатися такою допомогою можна тільки один раз.

Бізнес може витратити нараховані бали на логістичні потреби: транспортування, зберігання чи пакування.

Як долучитися до програми

У компанії розповіли, що отримати допомогу можна, заповнивши анкету за цим посиланням.

При цьому підприємства повинні бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській та Одеській областях.

Пріоритет надають малому та середньому бізнесу, який займається виробництвом життєво необхідних товарів та послуг, а також надає допомогу громадянам чи армії.

Як працювала програма у 2022 році

Минулого року до проєкту Humanitarian Nova Poshta долучилися 26 підприємств. Загалом отримали 174 тисячі гривень на релокацію бізнесу.

Нагадаємо, компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.

Також ми повідомляли, що "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.

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