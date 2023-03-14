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"Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает

14 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта ввела бесплатный сервис — как работает Легкий возврат
Речь идет о появлении новой услуги "Легкий возврат"
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский почтовый оператор "Новая почта" сообщил о расширении сервисов в марте этого года. Речь идет о появлении новой услуги "Легкий возврат".

Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook.

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Как работает услуга "Легкий возврат"

Как отмечают в компании, если полученный товар клиенту не подошел, то он может легко его вернуть. Платить за возврат посылки покупателю не нужно, ведь услуга — бесплатная. Достаточно оплатить доставку товара, а услуга "Легкий возврат" будет включена в тариф.

В "Новой почте" объяснили, как сделать возврат. Для этого нужно:

  • в мобильном приложении найти раздел "Мои отправки";
  • выбрать полученную посылку, которую следует вернуть;
  • в строке "Управлять посылкой" выбрать услугу "Легкий возврат";
  • указать причину возврата из списка.

После этого покупатель получит накладную, по которой сможет отправить посылку "Новой почтой" обратно продавцу. Однако перед этим необходимо обязательно связаться с продавцом, чтобы согласовать возврат товара и средств.

В компании также отметили, что соответствующий сервис ограничен во времени. Воспользоваться "Легким возвратом" можно в течение 14 дней после получения товара, а посылка не должна иметь вес больше 30 кг.

Также отправитель имеет право заблокировать данную услугу для получателя.

Больше о "Новой почте"

Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.

Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.

 

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