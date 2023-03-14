Новая почта ввела бесплатный сервис — как работает Легкий возврат

"Новая почта" ввела новый сервис по возврату товара: как работает
Украинский почтовый оператор "Новая почта" сообщил о расширении сервисов в марте этого года. Речь идет о появлении новой услуги "Легкий возврат".
Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook.
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Как работает услуга "Легкий возврат"
Как отмечают в компании, если полученный товар клиенту не подошел, то он может легко его вернуть. Платить за возврат посылки покупателю не нужно, ведь услуга — бесплатная. Достаточно оплатить доставку товара, а услуга "Легкий возврат" будет включена в тариф.
В "Новой почте" объяснили, как сделать возврат. Для этого нужно:
- в мобильном приложении найти раздел "Мои отправки";
- выбрать полученную посылку, которую следует вернуть;
- в строке "Управлять посылкой" выбрать услугу "Легкий возврат";
- указать причину возврата из списка.
После этого покупатель получит накладную, по которой сможет отправить посылку "Новой почтой" обратно продавцу. Однако перед этим необходимо обязательно связаться с продавцом, чтобы согласовать возврат товара и средств.
В компании также отметили, что соответствующий сервис ограничен во времени. Воспользоваться "Легким возвратом" можно в течение 14 дней после получения товара, а посылка не должна иметь вес больше 30 кг.
Также отправитель имеет право заблокировать данную услугу для получателя.
Больше о "Новой почте"
Напомним, "Новая почта" обещает украинцам помощь до 10 тысяч гривен. На нее могут претендовать граждане, чей бизнес во время войны переехал в другие населенные пункты.
Также мы сообщали, что "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.