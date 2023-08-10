Гроші на бізнес — ветерани за гранти відкриють кафе, служби таксі та атракціони

Заклад громадського харчування. Фото: Freepik

В Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Про це розповіли у Міністерстві економіки України.

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За словами заступниці голови Мінекономіки Тетяни Бережної, за результатами чергового грантового конкурсу гроші на власний бізнес отримають 54 ветерани, а також члени їхніх родин.



Вона зауважила, що близько третини переможців (17 громадян) вже отримали гроші на власні рахунки:

восьмеро осіб — до 250 тис. гривень,

четверо — до 500 тис. гривень,

один — до 1 млн гривень.



У Мінекономіки уточнили, що ветерани планують спрямувати грантові гроші на відкриття:

кафе та кав'ярень;

міні-пекарень;

приватного медкабінету;

магазину б/у речей;

відкритого парку атракціонів для дітей;

дитячої ігрової кімнати;

служби таксі;

розширення послуг медцентру;

точки СТО;

розширення компанії з пошиття одягу для дітей.

Відповідно до умов конкурсу, загалом повинні створити 20 нових робочих місць.



Зараз триває прийом заяв від ветеранів та членів їхніх родин. Заявки можна подавати через портал державних послуг "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці спостерігається тенденція зростання кількості вакансій, де пропонують роботу для тих, хто не має досвіду. При цьому готові платити деяким спеціалістам більше 30 тисяч гривень за місяць.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, невдовзі його планують скасувати.