Деньги на бизнес — ветераны за гранты откроют кафе, службы такси и аттракционы

Новые кофейни, службы такси и аттракционы: какой бизнес откроют ветераны за гранты
В Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.
Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.
Какой бизнес планируют открыть ветераны
По словам заместителя главы Минэкономики Татьяны Бережной, по результатам очередного грантового конкурса деньги на собственный бизнес получат 54 ветерана, а также члены их семей.
Она отметила, что около трети победителей (17 граждан) уже получили деньги на собственные счета:
- восемь человек — до 250 тыс. гривен,
- четверо — до 500 тыс. гривен,
- один — до 1 млн гривен.
В Минэкономики уточнили, что ветераны планируют направить грантовые деньги на открытие:
- кофеен и кафе;
- мини-пекарен;
- частного медкабинета;
- магазина б/у вещей;
- открытого парка аттракционов для детей;
- детской игровой комнаты;
- службы такси;
- расширение услуг медцентра;
- точки СТО;
- расширение компании по пошиву одежды для детей.
Согласно условиям конкурса, в общей сложности должны создать 20 новых рабочих мест.
Сейчас продолжается прием заявлений от ветеранов и членов их семей. Заявки можно подавать через портал государственных услуг "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на рынке труда наблюдается тенденция роста количества вакансий, где предлагают работу для тех, кто не имеет опыта. При этом готовы платить некоторым специалистам более 30 тысяч гривен в месяц.
Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛПами кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.