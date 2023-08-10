Деньги на бизнес — ветераны за гранты откроют кафе, службы такси и аттракционы

Заведение общественного питания. Фото: Freepik

В Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.

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По словам заместителя главы Минэкономики Татьяны Бережной, по результатам очередного грантового конкурса деньги на собственный бизнес получат 54 ветерана, а также члены их семей.



Она отметила, что около трети победителей (17 граждан) уже получили деньги на собственные счета:

восемь человек — до 250 тыс. гривен,

четверо — до 500 тыс. гривен,

один — до 1 млн гривен.



В Минэкономики уточнили, что ветераны планируют направить грантовые деньги на открытие:

кофеен и кафе;

мини-пекарен;

частного медкабинета;

магазина б/у вещей;

открытого парка аттракционов для детей;

детской игровой комнаты;

службы такси;

расширение услуг медцентра;

точки СТО;

расширение компании по пошиву одежды для детей.

Согласно условиям конкурса, в общей сложности должны создать 20 новых рабочих мест.



Сейчас продолжается прием заявлений от ветеранов и членов их семей. Заявки можно подавать через портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда наблюдается тенденция роста количества вакансий, где предлагают работу для тех, кто не имеет опыта. При этом готовы платить некоторым специалистам более 30 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛПами кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.