Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow Новые кофейни, службы такси и аттракционы: какой бизнес откроют ветераны за гранты arrow

Новые кофейни, службы такси и аттракционы: какой бизнес откроют ветераны за гранты

10 августа 2023 11:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги на бизнес — ветераны за гранты откроют кафе, службы такси и аттракционы
Заведение общественного питания. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Об этом рассказали в Министерстве экономики Украины.

Читайте также:

Какой бизнес планируют открыть ветераны

По словам заместителя главы Минэкономики Татьяны Бережной, по результатам очередного грантового конкурса деньги на собственный бизнес получат 54 ветерана, а также члены их семей.

Она отметила, что около трети победителей (17 граждан) уже получили деньги на собственные счета:

  • восемь человек — до 250 тыс. гривен,
  • четверо — до 500 тыс. гривен,
  • один — до 1 млн гривен.


В Минэкономики уточнили, что ветераны планируют направить грантовые деньги на открытие:

  • кофеен и кафе;
  • мини-пекарен;
  • частного медкабинета;
  • магазина б/у вещей;
  • открытого парка аттракционов для детей;
  • детской игровой комнаты;
  • службы такси;
  • расширение услуг медцентра;
  • точки СТО;
  • расширение компании по пошиву одежды для детей.

Согласно условиям конкурса, в общей сложности должны создать 20 новых рабочих мест.

Сейчас продолжается прием заявлений от ветеранов и членов их семей. Заявки можно подавать через портал государственных услуг "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда наблюдается тенденция роста количества вакансий, где предлагают работу для тех, кто не имеет опыта. При этом готовы платить некоторым специалистам более 30 тысяч гривен в месяц.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛПами кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз