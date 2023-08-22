Податки в Україні — переробні компанії обійшли торгівлю за виплаченими сумами

Бізнес-показники. Фото: Unplush

З початку року переробні компанії сплатили податків до Державного бюджету більше, аніж підприємства сфери торгівлі. Компанії з галузі переробної промисловості збільшили частку у півтора раза (+40,3 млрд гривень).

Про це свідчить інформація Державної податкової служби України.

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Які суми податків сплатили компанії

За даними податківців, у січні-липні 2023 року найбільша частка сплачених податків до бюджетів усіх рівнів належить підприємствам зі сфери переробної промисловості — минулого року було 13%, а нині 17% від загального збору.

Такі компанії випередили сферу гуртової та роздрібної торгівлі та ремонту транспорту (16,5%). З-поміж найбільших платників — сфера держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування — 14% податків (зростання становить у 1,5 раза, +33,8 млрд гривень). Близько 9% — частка видобувної промисловості та розробки кар'єрів.

Чимале зростання податкових відрахувань (крім переробної промисловості) також показали сфера ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів (рівень зростання — 1,1 раза, або +12,8 млрд гривень).

Як відомо, переробна промисловість — сфера, де як сировина використовується продукти сільського господарства чи видобуті добувною промисловістю (природний газ, нафта, руди).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів для ФОПів. Проте деякі суб'єкти господарювання будуть звільнені від відповідальності.

Також ми писали, що ненадання відповіді на запит податкової, неподання або подання не в повному обсязі платником податків передбачає штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати — 33,5 тис. грн.