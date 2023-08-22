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Налоги-2023: перерабатывающие компании обошли торговлю по уплаченным суммам

22 августа 2023 13:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — перерабатывающие компании обошли торговлю по суммам
Бизнес-показатели. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала года перерабатывающие компании уплатили налогов в Государственный бюджет больше, чем предприятия сферы торговли. Компании в области перерабатывающей промышленности увеличили долю в полтора раза (+40,3 млрд гривен).

Об этом свидетельствует информация Государственной налоговой службы Украины

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Какие суммы налогов уплатили компании

По данным налоговиков, в январе-июле 2023 года наибольшая часть уплаченных налогов в бюджеты всех уровней принадлежит предприятиям из сферы перерабатывающей промышленности — в прошлом году было 13%, а сейчас 17% от общего сбора.

Такие компании опередили область оптовой и розничной торговли и ремонта транспорта (16,5%). Среди крупнейших плательщиков — сфера госуправления и оборона, обязательное социальное страхование — 14% налогов (рост составляет в 1,5 раза, +33,8 млрд гривен). Около 9% — доля добывающей промышленности и разработки карьеров.

Немалый рост налоговых вычетов (кроме перерабатывающей промышленности) также показали сферу ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (уровень роста — 1,1 раза, или +12,8 млрд гривен).

Как известно, перерабатывающая промышленность — сфера, где в качестве сырья используется продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью (природный газ, нефть, руды).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 года вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов для ФЛП. Однако некоторые предприятия будут освобождены от ответственности.

Также мы писали, что непредоставление ответа на запрос налоговой, непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком предусматривает штраф в пять размеров минимальной заработной платы — 33,5 тыс. грн.

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