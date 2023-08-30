Податки та штрафи в Україні з 1 жовтня — бізнес написав петицію президенту

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

З 1 жовтня 2023 року в Україні планують повернути штрафи за відсутність у торгівлі касових апаратів в рамках "закону про РРО". Водночас бізнес просить президента Володимира Зеленського ініціювати зміни в документі.

Відповідну петицію розміщено на сайті Офісу президента.

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У петиції, яка вже набрала 10,65 тисячі голосів із 25 тисяч необхідних, підприємці просять ініціювати зміну закону про касові апарати, який, на їхню думку, безнадійно застарів та не відображає реалій сучасного бізнесу, а також дає можливість Податковим органам трактувати його на власний розсуд.

Автор зауважує, що мета петиції — не скасування обов’язкового РРО (реєстратор розрахункових операцій) для бізнесу. Його ухвалили, коли сфера приватного бізнесу не була такою поширеною, не було сильно розвинених клієнт-банків, сервісів дистанційних оплат, онлайн-торгівлі з дропшипінгом, служб доставок з їх післяплатою.

"Навіть бізнес, який використовує РРО з 1 січня 2022 року, не знає точно, як і коли робити чеки, бо Закон про РРО неймовірно застарів. Тому його норми дозволяють неоднозначно трактувати зміст статей податковим органам і щоразу змінювати свою позицію, залякуючи бізнес штрафами", — наголошується у тексті петиції.

Також у ньому міститься термін "розрахункова операція", яке представники Податкової служби щоразу трактують на свій розсуд. З огляду на це, автор петиції, зокрема, просить змінити саме визначення.

Джерело: ОПУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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