Налоги и штрафы в Украине с 1 октября — бизнес написал петицию президенту

Бизнес-расчеты. Фото: Unplush

С 1 октября 2023 года в Украине планируется вернуть штрафы за отсутствие в торговле кассовых аппаратов в рамках "закона о РРО". В то же время, бизнес просит президента Владимира Зеленского инициировать изменения в документе.

Соответствующая петиция размещена на сайте Офиса президента.

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Что предлагают украинцы

В петиции, уже набравшей 10,65 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых, предприниматели просят инициировать изменение закона о кассовых аппаратах, который, по их мнению, безнадежно устарел и не отражает реалий современного бизнеса, а также дает возможность Налоговым органам трактовать его по собственному усмотрению.

Автор отмечает, что цель петиции — не отмена обязательного РРО (регистратор расчетных операций) для бизнеса. Его приняли, когда сфера частного бизнеса не была столь распространенной, не было сильно развитых клиент-банков, сервисов дистанционных оплат, онлайн-торговли с дропшипингом, служб доставок с их наложенным платежом.

"Даже бизнес, использующий РРО с 1 января 2022 года, не знает точно, как и когда делать чеки, потому что Закон об РРО невероятно устарел. Поэтому его нормы позволяют неоднозначно трактовать содержание статей налоговым органам и каждый раз менять свою позицию, запугивая бизнес штрафами", — отмечается в тексте петиции.

Также в нем содержится термин "расчетная операция", который представители Налоговой службы каждый раз трактуют по своему усмотрению. Учитывая это, автор петиции, в частности, просит изменить само определение.

Источник: ОПУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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