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Податкові перевірки бізнесу і штрафи повернуть з 1 грудня — депутат Железняк

2 листопада 2023 21:13
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Железняк сказав, коли відновлять податкові перевірки бізнесу
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: УНІАН
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Планові документальні перевірки бізнесу в Україні повернуть з 1 грудня, а не з 1 листопада, як планувалось раніше.

Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За інформацією Железняка, 2 листопада зазначений парламентський комітет схвалив до другого читання у Верховній Раді законопроект №10016-д щодо повернення податкових перевірок.

Що саме і за яких умов схвалив парламентський комітет

Зазначений законопроект передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок бізнесу, запровадженого невдовзі після початку повномасштабної війни.

Скасування мораторію є однією з умов Міжнародного валютного фонду задля отримання Україною до кінця поточного року чергового траншу кредиту в рамках програми чотирирічного фінансування на загальну суму 15,6 млрд доларів. 

На етапі затвердження кредитної програми Україна зобов’язувалась перед МВФ повністю скасувати мораторій на податкові перевірки з жовтня. Влітку Україна домовилася з Фондом відновити перевірки не повністю, а лише частково, і не з жовтня, а з листопада.

17 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №10016-д щодо часткового відновлення перевірок. Для зняття мораторію з 1 листопада необхідно було проголосувати в другому читанні доопрацьований в профільному комітеті законопроект до кінця жовтня.

Як стало відомо Новини.LIVE від Ярослава Железняка в кінці жовтня, до 1 листопада комітет не встигав розглянути законопроект, засідання якого було заплановано на 2 листопада. Отже, парламент ніяк не міг проголосувати законопроект до початку листопада.

За інформацією народного депутата, на засіданні фінансового комітету Ради 2 листопада законопроект таки був рекомендований до другого читання, але з двома поправками.

По-перше, строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня.

По-друге, мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

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Нагадаємо, законопроектом №10016-д передбачається поновлення перевірок лише трьох категорій платників податків — тих, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; у сфері грального бізнесу; надання фінансових і платіжних послуг.

Крім того, з плановими перевірками прийдуть до тих підприємств, у яких до війни, у 2021 році:

  • рівень сплати податку на прибуток підприємств та ПДВ були нижчі за 50% по галузі;
  • удвічі більша дебіторська заборгованість, аніж кредиторська;
  • річна сума доходу становила більш ніж 10 млн грн, а загальний обсяг витрат — понад 75% суми річного доходу.
     

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