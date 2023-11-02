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Налоговые проверки бизнеса и штрафы вернут с 1 декабря — депутат Железняк

2 ноября 2023 21:13
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Железняк сказал, когда возобновят налоговые проверки бизнеса
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: УНИАН
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Плановые документальные проверки бизнеса в Украине будут возобновлены с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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По информации Железняка, 2 ноября указанный парламентский комитет одобрил ко второму чтению в Верховной Раде законопроект №10016-д о возврате налоговых проверок.

Что именно и при каких условиях одобрил парламентский комитет

Указанный законопроект предусматривает отмену моратория на проведение налоговых проверок бизнеса, введенного вскоре после начала полномасштабной войны.

Отмена моратория является одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной до конца текущего года очередного транша кредита в рамках программы четырехлетнего финансирования на общую сумму 15,6 млрд долларов.

На этапе утверждения кредитной программы Украина обязывалась перед МВФ полностью упразднить мораторий на налоговые проверки с октября. Летом Украина договорилась с Фондом возобновить проверки не полностью, а частично, и не с октября, а с ноября.

17 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10016-д относительно частичного возобновления проверок. Для снятия моратория с 1 ноября необходимо было проголосовать во втором чтении доработанный в профильном комитете законопроект до конца октября.

Как стало известно Новини.LIVE от Ярослава Железняка в конце октября, до 1 ноября комитет не успевал рассмотреть законопроект, заседание которого было запланировано на 2 ноября. Следовательно, парламент никак не мог проголосовать законопроект до начала ноября.

По информации народного депутата, на заседании финансового комитета Рады 2 ноября законопроект был рекомендован ко второму чтению, но с двумя поправками.

Во-первых, срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря.

Во-вторых, мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

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Напомним, законопроектом №10016-д предусматривается возобновление проверок только трех категорий налогоплательщиков — осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

Кроме того, с плановыми проверками придут к тем предприятиям, у которых до войны, в 2021 году:

  • уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% по отрасли;
  • дебиторская задолженность вдвое больше, чем кредиторская;
  • годовая сумма дохода составляла более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

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