Бізнес в Україні — ПриватБанк виплатить підприємцям по 100 тис. грн

Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. В її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Детальніше про програму "Власне"

Там зазначили, що програма, яка містить освітню, менторську та фінансову підтримку, орієнтована на мікро-, малий та середній бізнес, що є основою української економіки.

"Важливо створити умови для швидкого розвитку таких підприємств і допомогти їм залучити нових клієнтів та інвесторів. Для цього запускаємо національну акселераційну програму "Власне", — йдеться у повідомленні.

Вона буде доступна як для підприємців-новачків, які потребують менторингу, так і для чинних підприємців, які прагнуть досягнути нових вершин у справі чи залучити фінансові ресурси.

До освітньої програми проєкту будуть долучені 15 провідних спікерів та близько 200 менторів із різних сфер бізнесу. Формат онлайн формат міститиме 10 освітніх модулів, що допоможуть підприємцям краще орієнтуватися в таких питаннях:

аналізі бізнес-моделі та маркетингової стратегії;

залученні фінансування та експортної стратегії;

побудові сервісної системи бізнесу;

цифровій трансформації;

розвитку продукту та інновацій.

1 тис. учасників, які найкраще впораються із тестовими завданнями після кожного модуля, матимуть змогу перейти до наступного етапу програми — індивідуального менторського супроводу у центрах "Дія.Бізнес". Менторська підтримка буде доступна у двох форматах: офлайн та онлайн.

"Акселераційна програма спрямована на створення сприятливого середовища для МСБ в Україні, де безготівковий розрахунок стає стандартом, а практика прозорого бізнесу є природньою частиною ділової культури", — зазначили у ПриватБанку.

В рамках серії Pitch Days наприкінці навчання учасники презентують свої бізнес-концепції, з них оберуть близько 30 переможців, які отримають фінансову підтримку у 100 тис. грн кожен. 10 найвдаліших проєктів змагатимуться за звання суперфіналіста з призом у 800 тис. грн.

Кошти дозволяється спрямувати на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, нове обладнання та інші потрібні інвестиційні цілі для розвитку бізнесу.

Більше про бізнес

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

Також ми писали, що в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.