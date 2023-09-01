Бизнес в Украине — ПриватБанк выплатит предпринимателям по 100 тыс. грн

Бизнес расчеты. Фото: Unplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Детальнее о программе "Власне"

Там отметили, что программа, содержащая образовательную, менторскую и финансовую поддержку, ориентирована на микро-, малый и средний бизнес, который является основой украинской экономики.

"Важно создать условия для быстрого развития таких предприятий и помочь им привлечь новых клиентов и инвесторов. Для этого запускаем национальную акселерационную программу "Власне", — говорится в сообщении.

Она будет доступна как для предпринимателей-новичков, нуждающихся в менторинге, так и для действующих предпринимателей, стремящихся достичь новых вершин в деле или привлечь финансовые ресурсы.

К образовательной программе проекта будут приобщены 15 ведущих спикеров и около 200 менторов из разных сфер бизнеса. Формат онлайн формат будет содержать 10 образовательных модулей, которые помогут предпринимателям лучше ориентироваться в следующих вопросах:

анализе бизнес-модели и маркетинговой стратегии;

привлечении финансирования и экспортной стратегии;

построении сервисной системы бизнеса;

цифровой трансформации;

развитии продукта и инноваций.

1 тыс. участников, которые лучше всех справятся с тестовыми заданиями после каждого модуля, смогут перейти к следующему этапу программы — индивидуальному менторскому сопровождению в центрах "Дия.Бизнес". Менторская поддержка будет доступна в двух форматах: офлайн и онлайн.

"Акселерационная программа направлена на создание благоприятной среды для МПБ в Украине, где безналичный расчет становится стандартом, а практика прозрачного бизнеса является естественной частью деловой культуры", — отметили в ПриватБанке.

В рамках серии Pitch Days в конце обучения участники представят свои бизнес-концепции, среди них выберут около 30 победителей, которые получат финансовую поддержку в 100 тыс. грн. каждый. 10 самых удачных проектов сразятся за звание суперфиналиста с призом в 800 тыс. грн.

Средства разрешается направить на затраты на разработку продуктов, проведение маркетинговых исследований, новое оборудование и другие необходимые инвестиционные цели для развития бизнеса.

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Напомним, в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

Также мы писали, что в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.