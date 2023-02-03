НАЗК занесло ще одну компанію до списку міжнародних спонсорів війни

P&G не виконала обіцянку залишити російський ринок навесні минулого року

Американську компанію Procter & Gamble занесли до списку міжнародного спонсорства війни. Його сформувала Національна агенція із запобігання корупції (НАЗК).

Про це поінформував пресцентр агентства.

Procter & Gamble не виконала обіцянку

Зазначається, що P&G, попри обіцянку залишити російський ринок ще навесні минулого року, надалі працює та сплачує податки країні-агресору. У серпні повідомлялося, що компанія не вкладає гроші у розвиток бізнесу на території росії. Там весь час війни функціонує комбінат побутової хімії, що є найбільшим виробником мийних засобів компанії, а також завод із виробництва лез та станків для гоління Gillette.

"Незважаючи на війну, P&G не залишила ринок Росії. У РФ працюють два заводи компанії: один — з виробництва бритв Gillette в Санкт-Петербурзі і другий — з виробництва туалетних засобів у Тульській області, що сприяють надходженням до російського бюджету та фінансуванню військових злочинів Росії", — сказано в заяві НАЗК.

Скільки компаній вже в списку НАЗК

Загалом у переліку міжнародних спонсорів війни Нацагенції налічується 13 компаній з восьми країн, зокрема LeroyMarlen та Bonduelle. У списку — близько 30 фізосіб, головно — керівники цих компаній.

У НАЗК заявили, що 2021 року компанія P&G заплатила близько 5,2 млн доларів податків та інших виплат. Компанія працевлаштувала 2,5 тисячі росіян.

Нагадаємо, у 2022 році обсяг чистого прибутку міжнародної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's скоротився на 18%. За підсумком року отримали 6,18 млрд доларів. Річні результати компанії включають витрати, пов'язані з виходом з російського ринку.

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