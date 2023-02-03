НАПК внесло еще одну компанию в список международных спонсоров войны

Procter & Gamble внесли в список международных спонсоров войны: что известно
Американскую компанию Procter & Gamble внесли в список международного спонсорства войны. Его сформировало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Об этом проинформировал пресс-центр агентства.
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Procter & Gamble не выполнила обещание
Отмечается, что P&G, несмотря на обещание оставить российский рынок еще весной прошлого года, продолжает функционировать и платить налоги стране-агрессору. Там продолжает работать комбинат бытовой химии, крупнейший производитель моющих средств компании, а также завод по производству лезвий и станков для бритья Gillette. В августе сообщалось, что компания не вкладывает деньги в развитие бизнеса на территории россии.
"Несмотря на войну, P&G не покинула рынок россии. В рф работают два завода компании: один — по производству бритв Gillette в Санкт-Петербурге и второй — по производству туалетных средств в Тульской области, способствующих поступлениям в российский бюджет и финансированию военных преступлений россии", — сказано в заявлении НАПК.
Сколько компаний уже в списке НАПК
В перечне международных спонсоров войны Нацагенции насчитывается 13 компаний из восьми стран, в том числе LeroyMarlen и Bonduelle. В списке — около 30 физлиц, в основном — руководители этих компаний.
В НАПК заявили, что в 2021 году компания P&G заплатила около 5,2 млн долларов налогов и других выплат. Компания трудоустроила 2,5 тысячи россиян.
Напомним, в 2022 году объем чистой прибыли международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's сократился на 18%. По итогам года получили 6,18 млрд. долларов. Годовые результаты компании включают издержки, связанные с выходом из русского рынка.
Также мы писали, что в Банке россии признали, что засекречивание экономических показателей стало проблемой самой власти. Засекречение ряда макроэкономических показателей и корпоративных отчетностей создало сложности в оценке экономической ситуации в россии для самих властей.