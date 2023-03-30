Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають

Райфайзен банк можливо займеться продажем свого бізнесу в росії

Банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Таке рішення їм довелось прийняти після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

Про це йдеться у заяві на сайті Райффайзен Банку.

Вихід з російського ринку

Згідно з заявою, група RBI: "продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами".

"Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес-активності в росії", - додали у заяві.

Раніше цього місяця джерела агентства Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у росії.

Крім того, інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу у рф.

Санкційний орган США також розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у рф.

Нагадаємо, що Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.