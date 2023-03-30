Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають arrow

Райффайзен банк заявив, що планує відокремитися від росії: які варіанти там розглядають

30 березня 2023 15:59
- Анна-Каріна Білоткач
Райфайзен банк можливо займеться продажем свого бізнесу в росії
- Анна-Каріна Білоткач

Банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Таке рішення їм довелось прийняти після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

Про це йдеться у заяві на сайті Райффайзен Банку.

Читайте також:

Вихід з російського ринку

Згідно з заявою, група RBI: "продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з групи RBI у повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами".

"Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії згідно з умовами своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес-активності в росії", - додали у заяві.

Раніше цього місяця джерела агентства Reuters повідомили, що Європейський центральний банк чинить тиск на Raiffeisen Bank International, аби той згорнув свій високоприбутковий бізнес у росії.

Крім того, інвестори зажадали від Raiffeisen Bank International під час загальних зборів зробити чіткі заяви щодо подальшої долі бізнесу у рф.

Санкційний орган США також розпочав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через його представництво у рф.

Нагадаємо, що Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

16:16Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

16:15 Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

16:14 У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

Новина з фото

16:14 Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:55 Екстрадиція Жеваго: суд у Франції ухвалив рішення

15:45 Сотні будинків в Одесі залишились без води: коли відновлять

15:35 Нова ера шахрайства: як кіберзлочинці можуть використовувати ChatGPT

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

15:32 В Україні може з'явитися відкритий реєстр ухилянтів

Новина з відео

16:06 Вже не мільйонер? "Холостяк" Топольський шокував підприємців умовами для співпраці

Новина з відео

15:34 "Ваша карта заблокована": у Харкові викрили онлайн-шахраїв

Новина з відео

14:58 Українській армії потрібні літаки F-16, — Залужний

Новина з відео

14:10 "Не вдається змусити українців страждати": скабеєва влаштувала істерику в ефірі "России 1"

Новина з відео

14:04 Аліна Паш відверто висловилась про стосунки з гуртом Kalush Orchestra після гучного скандалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Новина з відео

12:28 ​​​​​​​Росіяни обстріляли село на Херсонщині: голова ОВА показав наслідки авіаудару

Новина з відео

12:25 Від каверів з мільйонами переглядів до своїх пісень: українські рокери зворушили потужним треком

Новина з відео

10:28 Попри шторм в Чорному морі ракетоносій рф: скільки "Калібрів" споряджено

Новина з відео

10:23 Голова СБУ зустрівся з амбасадоркою США: деталі переговорів

Ексклюзив

07:15Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні

21:13Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

Ексклюзив

20:00Загублений боєкомплект: чи встигне Захід дати снаряди для контрнаступу ЗСУ

15:16Декларації про доходи: кому з біженців потрібно показати зароблене та за що передбачені штрафи

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:34Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Актуальне по темі

None 30 Березень 16:16

Лунін залишає "Реал": три варіанти продовження кар'єри голкіпера збірної України

None 30 Березень 16:13

Виправдовував агресію рф: житель Одеси підозрюється у колабораційній діяльності

None 30 Березень 16:14

У ДСНС закликали водіїв не змінювати зимову гуму та попередили про підйом води у річках

None 30 Березень 16:13

Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB