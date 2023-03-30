Райффайзен банк заявил, что планирует отделиться от россии: какие варианты там рассматривают
Банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.
Об этом говорится в заявлении на сайте Райффайзен Банка.
-
Старый Салтов – год после оккупации
-
Эвакуационная группа полиции "Белые ангелы Луганской области" начинает свою работу: детали
-
Бывшего мужа супермодели Ратаковски обвинили в сексуальных притязаниях к несовершеннолетним
-
Крым "обеспечит" водой: оккупанты затеяли в селах Запорожья масштабную программу
-
Своих не бросают: российским мобилизованным выдали свечи, якобы оберегающие от пуль
-
В Хмельницкой области приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который насиловал ребенка
-
Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений
-
Троим российским военным вручили подозрение за изнасилование женщины в Киевской области
-
Кабмин разрешил новым категориям предпринимателей участвовать в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"
-
В Кабинете Министров Украины произошли кадровые изменения: детали
Выход с российского рынка
Согласно заявлению, группа RBI, "продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".
"Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в россии согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в россии", — добавили в заявлении.
Ранее в этом месяце источники агентства Reuters сообщили, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в россии.
Кроме того, инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления относительно дальнейшей доли бизнеса в россии.
Санкционный орган США также начал проверку по Raiffeisen Bank International через его представительство в россии.
Напомним, что Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в россии. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.