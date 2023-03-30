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Райффайзен банк заявил, что планирует отделиться от россии: какие варианты там рассматривают

30 марта 2023 15:59
- Анна-Карина Белоткач
Райфайзен банк возможно займется продажей своего бизнеса в россии
- Анна-Карина Белоткач

Банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Об этом говорится в заявлении на сайте Райффайзен Банка.

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Согласно заявлению, группа RBI, "продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами".

"Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в россии согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес-активности в россии", — добавили в заявлении.

Ранее в этом месяце источники агентства Reuters сообщили, что Европейский центральный банк оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот свернул свой высокодоходный бизнес в россии.

Кроме того, инвесторы потребовали от Raiffeisen Bank International во время общего собрания сделать четкие заявления относительно дальнейшей доли бизнеса в россии.

Санкционный орган США также начал проверку по Raiffeisen Bank International через его представительство в россии.

Напомним, что Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в россии. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

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