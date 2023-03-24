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Raiffeisen Bank віднесли до списку НАЗК міжнародних спонсорів війни

24 березня 2023 08:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Raiffeisen Bank віднесли до списку спонсорів війни — як це вплине на банк в Україні
В українській "дочці" банку пояснили, як це позначиться на її роботі
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Австрійська фінустанова Raiffeisen Bank International потрапила до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжує працювати у росії. В українській "дочці" банку пояснили, чи вплине це на її роботу.

Про це свідчить інформація на сайті Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Пояснення рішення НАЗК

Як повідомили у Нацагенції, Raiffeisen Bank International поповнив відповідний список через продовження роботи на російському ринку, офіційне визнання т. зв. "ДНР-ЛНР" через представництво групи в рф.

За даними НАЗК, австрійська фінустанова скористалася санкціями, що змусили вийти із російського ринку її конкурентів, і тепер рахує величезні прибутки в рф. Минулого року Raiffeisen сплатив у російський бюджет у майже пять разів більше податків, ніж за рік до війни. Це дорівнює вартості майже сотні ракет "Калібр", якими росія обстрілює українські міста.

Як позначиться на роботі банку в Україні

В українській "дочці" банку повідомили, що занесення Нацагенцією з питань запобігання корупції Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни жодним чином не вплине на представництво банку в Україні — "Райффайзен Банку".

"Це (рішення Нацагенції Ред.) жодним чином не стосується українського "Райффайзен Банку" як окремої юридичної особи й не позначається на його діяльності", — заявили у пресслужбі фінустанови на запит ЗМІ.

Що відомо про російський "Райффайзенбанк"

Російський "Райффайзенбанк" — на другому місці за розміром активів у групі Raiffeisen Bank International, першому — за прибутками. 2022 року фінустанова сплатила у 4,8 раза більше коштів, ніж до війни — 559 млн євро.

Як писала раніше агенція Reuters, у лютому Raiffeisen Bank повідомив, що опрацьовує стратегічні варіанти для бізнесу, у тому числі можливий вихід із рф через вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.

Раніше ЗМІ опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з росією та Білоруссю.

У Raiffeisen відповіли, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

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