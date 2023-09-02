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Реальна динаміка будівництва житла в Україні втричі менша за ту, що хочуть «продати покупцю»: оцінка

2 вересня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Що відбувається на ринку первинного житла в Україні
Будівництво нового житла. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Реальна динаміка на ринку первинної нерухомості України втричі менша від тої, що хочуть "продати покупцю". Але покупець сьогодні дуже добре вміє відрізняти істину від реклами. Індикаторами для нього є динаміка робіт на будівельних майданчиках та обсяги цих робіт.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав співзасновник та керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

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За його словами, наразі дуже складно прогнозувати подальшу динаміку будівництва, враховуючи залежність ринку, як і всієї бізнес-активності в країні, від ситуації на фронті. Однак вже зрозуміло, що Україна втратила понад 170 млн кв. м житла. Самостійно впоратись з такими об’ємами відбудови ринок не зможе. Потрібне або державно-приватне партнерство, або запуск фінансового плеча, тобто кредитування будівельного ринку.

Як виживає "первинка"

Насіковський нагадує, що на початку війни попит на житло впав у 12 разів. Реальний купівельний попит в 2022 році трохи відновлювався з липня до середини жовтня, потім енергетичний терор змішав усі карти. Фактично продажі були нульовими увесь холодний сезон. Потім весною з покращенням ситуації в енергетиці та в очікуванні контрнаступу ВСУ на фронті почалось поступове відновлення.

"Зараз будівельний ринок виживає фактично за рахунок якості продукта і репутації: ті, у кого вони кращі, мають продажі та реальний попит з боку покупця", — запевняє співрозмовник Новини.LIVE.

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Наразі, за його даними, в структурі реального попиту домінують угоди "для себе" (85%) і 15% з інвестиційною метою. Причому з них 10% — з метою перепродажу і заробітку за рахунок зростання ціни квадрату та повернення інвестицій, а 5% — для орендної стратегії. 

Для розуміння реальних масштабів просідання попиту варто навести такий факт: до війни купівля з метою інвестицій в ліквідні квадрати із подальшим перепродажем після введення сягала 45%.

Будівельний майданчик. Фото: google.com

Нагадаємо, за оцінками оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, понад 90% від загальної довоєнної кількості будівельних майданчиків, про відновлення будівництва на яких після 24 лютого 2022 року було заявлено забудовниками, по факту "ожили" трохи більше 50%.

При цьому прийнятними темпами будівництва можуть похизуватись заледве третина компаній

В Україні з початку 2023 року на понад третину зросла собівартість квадратного метра нового житла, проте реальна вартість квартир зростає повільніше. Експерти прогнозують подальше підвищення цін.

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Експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.
 

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