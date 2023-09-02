Що відбувається на ринку первинного житла в Україні

Будівництво нового житла. Фото: google.com

Реальна динаміка на ринку первинної нерухомості України втричі менша від тої, що хочуть "продати покупцю". Але покупець сьогодні дуже добре вміє відрізняти істину від реклами. Індикаторами для нього є динаміка робіт на будівельних майданчиках та обсяги цих робіт.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав співзасновник та керівний партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

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За його словами, наразі дуже складно прогнозувати подальшу динаміку будівництва, враховуючи залежність ринку, як і всієї бізнес-активності в країні, від ситуації на фронті. Однак вже зрозуміло, що Україна втратила понад 170 млн кв. м житла. Самостійно впоратись з такими об’ємами відбудови ринок не зможе. Потрібне або державно-приватне партнерство, або запуск фінансового плеча, тобто кредитування будівельного ринку.

Як виживає "первинка"

Насіковський нагадує, що на початку війни попит на житло впав у 12 разів. Реальний купівельний попит в 2022 році трохи відновлювався з липня до середини жовтня, потім енергетичний терор змішав усі карти. Фактично продажі були нульовими увесь холодний сезон. Потім весною з покращенням ситуації в енергетиці та в очікуванні контрнаступу ВСУ на фронті почалось поступове відновлення.

"Зараз будівельний ринок виживає фактично за рахунок якості продукта і репутації: ті, у кого вони кращі, мають продажі та реальний попит з боку покупця", — запевняє співрозмовник Новини.LIVE.

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Наразі, за його даними, в структурі реального попиту домінують угоди "для себе" (85%) і 15% з інвестиційною метою. Причому з них 10% — з метою перепродажу і заробітку за рахунок зростання ціни квадрату та повернення інвестицій, а 5% — для орендної стратегії.

Для розуміння реальних масштабів просідання попиту варто навести такий факт: до війни купівля з метою інвестицій в ліквідні квадрати із подальшим перепродажем після введення сягала 45%.

Будівельний майданчик. Фото: google.com

Нагадаємо, за оцінками оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, понад 90% від загальної довоєнної кількості будівельних майданчиків, про відновлення будівництва на яких після 24 лютого 2022 року було заявлено забудовниками, по факту "ожили" трохи більше 50%.

При цьому прийнятними темпами будівництва можуть похизуватись заледве третина компаній

В Україні з початку 2023 року на понад третину зросла собівартість квадратного метра нового житла, проте реальна вартість квартир зростає повільніше. Експерти прогнозують подальше підвищення цін.

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Експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

