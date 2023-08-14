Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow В Україні влітку різко зріс оптимізм у будівельному бізнесі: ключові причини arrow

В Україні влітку різко зріс оптимізм у будівельному бізнесі: ключові причини

14 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Будівельна сфера відновлюється — експерти пояснили ключові причини
Працівники будівельної сфери. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Про це повідомили аналітики Центру економічної стратегії.

Читайте також:

Пожвавлення у будівельній сфері

За словами експертів, у сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.

Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.

 

нерухомість
Джерело: ces.org.ua

За результатом опитування НБУ, підприємства будівництва третій місяць поспіль зберігають позитивні оцінки результатів своєї діяльності. Там пояснили, що все це — завдяки пожвавленню діяльності в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51,3 (у червні — 58,6).

Також будівельники очікують зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та будматеріалів, хоча й значно меншими темпами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз