Будівельна сфера відновлюється — експерти пояснили ключові причини

Працівники будівельної сфери. Фото: google.com

Експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Про це повідомили аналітики Центру економічної стратегії.

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Пожвавлення у будівельній сфері

За словами експертів, у сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.

Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.

Джерело: ces.org.ua

За результатом опитування НБУ, підприємства будівництва третій місяць поспіль зберігають позитивні оцінки результатів своєї діяльності. Там пояснили, що все це — завдяки пожвавленню діяльності в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у липні становив 51,3 (у червні — 58,6).

Також будівельники очікують зростання обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та будматеріалів, хоча й значно меншими темпами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.