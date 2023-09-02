Что происходит на рынке первичного жилья в Украине

Строительство нового жилья. Фото: google.com

Реальная динамика на рынке первичной недвижимости Украины в три раза меньше той, что хотят "продать покупателю". Но покупатель сегодня очень хорошо умеет отличать истину от рекламы. Индикаторами для него являются динамика работ на строительных площадках и объемы этих работ.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал соучредитель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.

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По его словам, очень сложно прогнозировать дальнейшую динамику строительства, учитывая зависимость рынка, как и всей бизнес-активности в стране, от ситуации на фронте. Однако уже понятно, что Украина потеряла более 170 млн кв. м жилья. Самостоятельно справиться с такими объемами восстановления рынок не сможет. Нужно либо государственно-частное партнерство, либо запуск финансового плеча, то есть кредитование строительного рынка.

Как выживает "первичка"

Александр Насиковский напоминает, что в начале войны спрос на жилье упал в 12 раз. Реальный покупательский спрос в 2022 году немного восстанавливался с июля по середину октября, затем энергетический террор смешал все карты. Фактически продажи были нулевыми весь холодный сезон. Затем весной с улучшением ситуации в энергетике и в ожидании контрнаступления ВСУ на фронте началось постепенное восстановление.

"Сейчас строительный рынок выживает фактически за счет качества продукта и репутации: те, у кого они лучше, пользуются реальным спросом со стороны покупателя", — уверяет собеседник Новини.LIVE.

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По его данным, в структуре реального спроса доминируют покупки "для себя" (85%) и 15% в инвестиционных целях. Причем из них 10% — с целью перепродажи и заработка за счет роста цены квадрата и возврата инвестиций, а 5% — для арендной стратегии.

Для понимания реальных масштабов проседания спроса следует привести такой факт: до войны покупки с целью инвестиций в ликвидные квадраты с последующей перепродажей жилья после введения в эксплуатацию достигали 45%.

Строительная площадка. Фото: google.com

Напомним, по оценкам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, более 90% от общего довоенного количества строительных площадок, о возобновлении строительства на которых после 24 февраля 2022 года было заявлено застройщиками, по факту "ожили" чуть более 50%.

При этом приемлемыми темпами строительства могут похвастаться едва ли треть компаний.

В Украине с начала 2023 года более чем на треть возросла себестоимость квадратного метра нового жилья, однако реальная стоимость квартир растет медленнее. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен.

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Эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.

В частности, в строительную сферу активнее стали поступать средства на восстановление из государственного бюджета, от международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.