Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Ринок праці в Україні: ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів arrow

Ринок праці в Україні: ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів

14 вересня 2023 09:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота для ветеранів — топ-5 найкращих компаній
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні склали рейтинг роботодавців, які вважаються найкращими у питанні працевлаштування ветеранів. Йдеться про компанії, які змогли запровадити системи адаптації демобілізованих військових.

Про це повідомляє Forbes.ua.

Читайте також:

ТОП-5 найкращих роботодавців для ветеранів

До списку потрапили 25 компаній, які можна вважати найбільш успішними у запровадженні найповніших і ґрунтовних систем адаптації українських ветеранів.

В оцінюванні взяли участь більше пів сотні найбільших українських компаній та банків, де працює понад 1 тис. співробітників. При цьому від участі багато роботодавців відмовились, посилаючись на недостатню підготовку програми адаптації.

Оцінили компанії за п'ятибальною шкалою, враховуючи кількість ветеранів, які повернулися на роботу.

До рейтингу найкращих увійшли таких п'ять компаній зі сфери ІТ:

  • EPAM;
  • Сiklum;
  • SoftServe;
  • Eleks;
  • Ubisoft.

Також до списку 25 найліпших компаній потрапили чотири зі сфери виробництва товарів широкого вжитку:

  • Carlsberg Ukraine;
  • AB InBev Efes Ukraine;
  • Філліп Моріс Україна;
  • Біосфера.

Три зі сфери фінансів:

  • Райффайзен Банк
  • ПриватБанк
  • ПУМБ

По дві компанії агропромислового комплексу, ритейлу, телекому та паливно-енергетичного комплексу:

  • МХП;
  • Kernel;
  • мережа магазинів "Аврора";
  • "МЕТРО";
  • Київстар;
  • Vodafone;
  • ДТЕК;
  • Укренерго.

Єдиними лідерами у своїх категоріях були визнані:

  • Ferrexpo (металургія);
  • Укрзалізниця (транспорт);
  • Нова Пошта (логістика);
  • Starlight Media (медіа).

Зокрема, компанії створюють ветеранські спільноти, запроваджують інститути менторства, окрім того, готують команди та керівників, переглядають медичне страхування, розбудовують програми реабілітації.

Більше про зарплати

Нагадаємо, уряд вніс зміни до правил виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

Також ми повідомляли, що в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз