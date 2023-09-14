Робота для ветеранів — топ-5 найкращих компаній

Українські військові. Фото: google.com

В Україні склали рейтинг роботодавців, які вважаються найкращими у питанні працевлаштування ветеранів. Йдеться про компанії, які змогли запровадити системи адаптації демобілізованих військових.

Про це повідомляє Forbes.ua.

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До списку потрапили 25 компаній, які можна вважати найбільш успішними у запровадженні найповніших і ґрунтовних систем адаптації українських ветеранів.

В оцінюванні взяли участь більше пів сотні найбільших українських компаній та банків, де працює понад 1 тис. співробітників. При цьому від участі багато роботодавців відмовились, посилаючись на недостатню підготовку програми адаптації.

Оцінили компанії за п'ятибальною шкалою, враховуючи кількість ветеранів, які повернулися на роботу.

До рейтингу найкращих увійшли таких п'ять компаній зі сфери ІТ:

EPAM;

Сiklum;

SoftServe;

Eleks;

Ubisoft.

Також до списку 25 найліпших компаній потрапили чотири зі сфери виробництва товарів широкого вжитку:

Carlsberg Ukraine;

AB InBev Efes Ukraine;

Філліп Моріс Україна;

Біосфера.

Три зі сфери фінансів:

Райффайзен Банк

ПриватБанк

ПУМБ

По дві компанії агропромислового комплексу, ритейлу, телекому та паливно-енергетичного комплексу:

МХП;

Kernel;

мережа магазинів "Аврора";

"МЕТРО";

Київстар;

Vodafone;

ДТЕК;

Укренерго.

Єдиними лідерами у своїх категоріях були визнані:

Ferrexpo (металургія);

Укрзалізниця (транспорт);

Нова Пошта (логістика);

Starlight Media (медіа).

Зокрема, компанії створюють ветеранські спільноти, запроваджують інститути менторства, окрім того, готують команди та керівників, переглядають медичне страхування, розбудовують програми реабілітації.

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Нагадаємо, уряд вніс зміни до правил виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

Також ми повідомляли, що в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.