Работа для ветеранов — топ-5 лучших компаний

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине составили рейтинг работодателей, считающихся лучшими в вопросе трудоустройства ветеранов. Речь идет о компаниях, которые смогли внедрить систему адаптации демобилизованных военных.

Об этом сообщает Forbes.ua.

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В список попали 25 компаний, которые можно считать наиболее успешными относительно внедрения наиболее полных и основательных систем адаптации украинских ветеранов.

В оценке приняли участие более полусотни крупнейших украинских компаний и банков, где работает более 1 тыс. сотрудников. При этом от участия многие работодатели отказались, ссылаясь на недостаточную подготовку программы по адаптации.

Оценили компании по пятибалльной шкале, учитывая количество ветеранов, вернувшихся на работу.

В рейтинг лучших вошли следующие пять компаний из сферы ІТ:

EPAM;

Сиклум;

SoftServe;

Eleks;

Ubisoft.

Также в список 25 лучших компаний попали четыре из сферы производства товаров широкого потребления:

Carlsberg Ukraine;

AB InBev Efes Ukraine;

Филлип Морис Украина;

Биосфера.

Три из сферы финансов:

Райффайзен Банк

ПриватБанк

ПУМБ

По две компании агропромышленного комплекса, ритейла, телекома и топливно-энергетического комплекса

МХП;

Kernel;

сеть магазинов "Аврора";

"МЕТРО";

Киевстар;

Vodafone;

ДТЭК;

Укрэнерго.

Единственными лидерами в своих категориях были признаны:

Ferrexpo (металлургия);

Укрзализныця (транспорт);

Новая Почта (логистика);

Starlight Media (медиа).

В частности, компании создают ветеранские сообщества, внедряют институты менторства, кроме того, готовят команды и руководителей, пересматривают медицинское страхование, развивают программы реабилитации.

Больше о зарплатах

Напомним, правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

Также мы сообщали, что в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.