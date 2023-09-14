Работа для ветеранов — топ-5 лучших компаний

Рынок труда в Украине: ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов
В Украине составили рейтинг работодателей, считающихся лучшими в вопросе трудоустройства ветеранов. Речь идет о компаниях, которые смогли внедрить систему адаптации демобилизованных военных.
Об этом сообщает Forbes.ua.
Топ-5 лучших работодателей для ветеранов
В список попали 25 компаний, которые можно считать наиболее успешными относительно внедрения наиболее полных и основательных систем адаптации украинских ветеранов.
В оценке приняли участие более полусотни крупнейших украинских компаний и банков, где работает более 1 тыс. сотрудников. При этом от участия многие работодатели отказались, ссылаясь на недостаточную подготовку программы по адаптации.
Оценили компании по пятибалльной шкале, учитывая количество ветеранов, вернувшихся на работу.
В рейтинг лучших вошли следующие пять компаний из сферы ІТ:
- EPAM;
- Сиклум;
- SoftServe;
- Eleks;
- Ubisoft.
Также в список 25 лучших компаний попали четыре из сферы производства товаров широкого потребления:
- Carlsberg Ukraine;
- AB InBev Efes Ukraine;
- Филлип Морис Украина;
- Биосфера.
Три из сферы финансов:
- Райффайзен Банк
- ПриватБанк
- ПУМБ
По две компании агропромышленного комплекса, ритейла, телекома и топливно-энергетического комплекса
- МХП;
- Kernel;
- сеть магазинов "Аврора";
- "МЕТРО";
- Киевстар;
- Vodafone;
- ДТЭК;
- Укрэнерго.
Единственными лидерами в своих категориях были признаны:
- Ferrexpo (металлургия);
- Укрзализныця (транспорт);
- Новая Почта (логистика);
- Starlight Media (медиа).
В частности, компании создают ветеранские сообщества, внедряют институты менторства, кроме того, готовят команды и руководителей, пересматривают медицинское страхование, развивают программы реабилитации.
Больше о зарплатах
Напомним, правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.
Также мы сообщали, что в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.