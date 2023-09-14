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Рынок труда в Украине: ТОП-5 лучших работодателей для ветеранов

14 сентября 2023 09:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа для ветеранов — топ-5 лучших компаний
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине составили рейтинг работодателей, считающихся лучшими в вопросе трудоустройства ветеранов. Речь идет о компаниях, которые смогли внедрить систему адаптации демобилизованных военных.

Об этом сообщает Forbes.ua.

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В список попали 25 компаний, которые можно считать наиболее успешными относительно внедрения наиболее полных и основательных систем адаптации украинских ветеранов.

В оценке приняли участие более полусотни крупнейших украинских компаний и банков, где работает более 1 тыс. сотрудников. При этом от участия многие работодатели отказались, ссылаясь на недостаточную подготовку программы по адаптации.

Оценили компании по пятибалльной шкале, учитывая количество ветеранов, вернувшихся на работу.

В рейтинг лучших вошли следующие пять компаний из сферы ІТ:

  • EPAM;
  • Сиклум;
  • SoftServe;
  • Eleks;
  • Ubisoft.

Также в список 25 лучших компаний попали четыре из сферы производства товаров широкого потребления:

  • Carlsberg Ukraine;
  • AB InBev Efes Ukraine;
  • Филлип Морис Украина;
  • Биосфера.

Три из сферы финансов:

  • Райффайзен Банк
  • ПриватБанк
  • ПУМБ

По две компании агропромышленного комплекса, ритейла, телекома и топливно-энергетического комплекса

  • МХП;
  • Kernel;
  • сеть магазинов "Аврора";
  • "МЕТРО";
  • Киевстар;
  • Vodafone;
  • ДТЭК;
  • Укрэнерго.

Единственными лидерами в своих категориях были признаны:

  • Ferrexpo (металлургия);
  • Укрзализныця (транспорт);
  • Новая Почта (логистика);
  • Starlight Media (медиа).

В частности, компании создают ветеранские сообщества, внедряют институты менторства, кроме того, готовят команды и руководителей, пересматривают медицинское страхование, развивают программы реабилитации.

Больше о зарплатах

Напомним, правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

Также мы сообщали, что в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.

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