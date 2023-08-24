Робота в Україні — за які посади найвища конкуренція у серпні

Чоловік за комп'ютером. Фото: Unplush

Державна служба зайнятості України оприлюднила список посад, на які влаштуватися доволі складно через високу конкуренцію. Найбільша боротьба за посади у серпні 2023 року спостерігається серед представників восьми професій.

Оновлені дані навели у пресцентрі Держслужби.

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За які посади найбільша конкуренція

Як зазначають фахівці Державної служби зайнятості, попри те, що український ринок праці поволі відновлюється, у представників низки професій досі спостерігаються труднощі із працевлаштуванням.

У серпні поточного року найважче знайти роботу:

листоношам — безробітних претендентів налічується 3988, тоді як представлено 218 вакансій;

прибиральникам службових приміщень — зареєстровано 2826 охочих безробітних, а вакансій є 658;

укладальникам-пакувальникам — налічується 1105 безробітних на 227 пропозицій;

спеціалістам державної служби — претендентів налічується 1073 на 301 місце;

помічникам вихователів — зареєстровано 643 безробітних, а пропозицій роботи тільки 136;

економістам — налічується 555 охочих за наявності 146 вакансій;

діловодам — 420 безробітних, а вакансій лише 45;

юристам — 206 безробітних претендентів, а пропозицій роботи — лише 91.

Кого найбільше потребують роботодавці

За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит таких спеціалістів:

лікарів загальної практики — 220 пропозицій роботи за 5 безробітних;

лікарів-терапевтів — 148 пропозицій за 9 безробітних;

електромонтерів — 650 пропозицій за 237 безробітних.

слюсарів-сантехніків — 373 пропозиції роботи за наявних 134 безробітних;

слюсарів-електриків — 212 пропозицій за 39 безробітних;

токарів — 376 пропозицій за 139 безробітних.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.