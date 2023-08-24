Робота в Україні — за які посади найвища конкуренція у серпні

Ринок праці в Україні: за які посади найбільша конкуренція у серпні
Державна служба зайнятості України оприлюднила список посад, на які влаштуватися доволі складно через високу конкуренцію. Найбільша боротьба за посади у серпні 2023 року спостерігається серед представників восьми професій.
Оновлені дані навели у пресцентрі Держслужби.
За які посади найбільша конкуренція
Як зазначають фахівці Державної служби зайнятості, попри те, що український ринок праці поволі відновлюється, у представників низки професій досі спостерігаються труднощі із працевлаштуванням.
У серпні поточного року найважче знайти роботу:
- листоношам — безробітних претендентів налічується 3988, тоді як представлено 218 вакансій;
- прибиральникам службових приміщень — зареєстровано 2826 охочих безробітних, а вакансій є 658;
- укладальникам-пакувальникам — налічується 1105 безробітних на 227 пропозицій;
- спеціалістам державної служби — претендентів налічується 1073 на 301 місце;
- помічникам вихователів — зареєстровано 643 безробітних, а пропозицій роботи тільки 136;
- економістам — налічується 555 охочих за наявності 146 вакансій;
- діловодам — 420 безробітних, а вакансій лише 45;
- юристам — 206 безробітних претендентів, а пропозицій роботи — лише 91.
Кого найбільше потребують роботодавці
За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит таких спеціалістів:
- лікарів загальної практики — 220 пропозицій роботи за 5 безробітних;
- лікарів-терапевтів — 148 пропозицій за 9 безробітних;
- електромонтерів — 650 пропозицій за 237 безробітних.
- слюсарів-сантехніків — 373 пропозиції роботи за наявних 134 безробітних;
- слюсарів-електриків — 212 пропозицій за 39 безробітних;
- токарів — 376 пропозицій за 139 безробітних.
Більше про роботу
Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.