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Ринок праці в Україні: за які посади найбільша конкуренція у серпні

24 серпня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — за які посади найвища конкуренція у серпні
Чоловік за комп'ютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна служба зайнятості України оприлюднила список посад, на які влаштуватися доволі складно через високу конкуренцію. Найбільша боротьба за посади у серпні 2023 року спостерігається серед представників восьми професій.

Оновлені дані навели у пресцентрі Держслужби.

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За які посади найбільша конкуренція

Як зазначають фахівці Державної служби зайнятості, попри те, що український ринок праці поволі відновлюється, у представників низки професій досі спостерігаються труднощі із працевлаштуванням.

У серпні поточного року найважче знайти роботу:

  • листоношам — безробітних претендентів налічується 3988, тоді як представлено 218 вакансій;
  • прибиральникам службових приміщень — зареєстровано 2826 охочих безробітних, а вакансій є 658;
  • укладальникам-пакувальникам — налічується 1105 безробітних на 227 пропозицій;
  • спеціалістам державної служби — претендентів налічується 1073 на 301 місце;
  • помічникам вихователів — зареєстровано 643 безробітних, а пропозицій роботи тільки 136;
  • економістам — налічується 555 охочих за наявності 146 вакансій;
  • діловодам —  420 безробітних, а вакансій лише 45;
  • юристам — 206 безробітних претендентів, а пропозицій роботи — лише 91.

Кого найбільше потребують роботодавці

За інформацією Державної служби зайнятості, найбільший дефіцит таких спеціалістів:

  • лікарів загальної практики — 220 пропозицій роботи за 5 безробітних;
  • лікарів-терапевтів — 148 пропозицій за 9 безробітних;
  • електромонтерів — 650 пропозицій за 237 безробітних.
  • слюсарів-сантехніків — 373 пропозиції роботи за наявних 134 безробітних;
  • слюсарів-електриків — 212 пропозицій за 39 безробітних;
  • токарів — 376 пропозицій за 139 безробітних.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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