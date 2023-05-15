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Не менше 28 тис. грн: кому з українців суттєво підвищили зарплату

15 травня 2023 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата не менше 28 тис. грн — деяким українцям підвищили виплати
Працівники медичної сфери. Фото: miskrada.kherson.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

Про це свідчить відповідна постанова уряду.  

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Зарплати медиків у зонах бойових дій

Згідно з постановою Кабінету міністрів України (КМУ), в областях, де тривають активні бойові дії, зарплати медиків мають бути не менші за:

  • 28 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у сфері охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я; 
  • 18 тис. грн — для медсестер та медбратів;
  • 9 тис. грн — для молодших медпрацівників.

 На прифронтових територіях мінімальні зарплати мають бути такі: 

  • 23 тис. грн — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у медичній галузі;  
  • 15,5 тис. грн — для медсестер і медбратів;
  • 8 тис. грн — для молодших медпрацівників.

Відповідна урядова постанова має діяти до кінця поточного року.

Фінансування медичної сфери

Раніше Кабмін заявив про плани спрямувати на відновлення системи охорони здоров’я понад 350 мільйонів гривень. Гроші мають намір залучити у вигляді чергового гранту від Світового банку (СБ). Відповідна сума коштів допоможе у відбудові зруйнованих медичних закладів та придбанні нового обладнання для лікарень. Особливо це стосується деокупованих населених пунктів.

В Україні у 2022 році на сферу охорону здоров’я спрямували 215,3 млрд грн. За рахунок міжнародної допомоги профінансували підвищені заробітні плати медикам.

Важливим напрямом була реалізація програми медичних гарантій. На неї спрямували 146,3 млрд грн. Зокрема, лікарські засоби з повним чи частковим відшкодуванням їх вартості отримали близько 3,8 млн українців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) заявили про необхідність підвищення заробітних плат медичним працівникам у небезпечних зонах. Йшлося про лікарів у Херсоні.

Раніше медичний онлайн-портал Helsi запустив нову послугу. Завдяки їй українцям тепер доступні термінові онлайн-консультації лікарів.

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