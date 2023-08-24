Работа в Украине — за какие должности самая высокая конкуренция в августе

Мужчина за компьютером. Фото: Unplush

Государственная служба занятости Украины обнародовала список должностей, на которые устроиться достаточно сложно из-за высокой конкуренции. Самая большая борьба за должности в августе 2023 года наблюдается среди представителей восьми профессий.

Обновленные данные привели в пресс-центре Госслужбы.

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Как отмечают специалисты Государственной службы занятости, несмотря на то, что украинский рынок труда постепенно восстанавливается, у представителей ряда профессий до сих пор наблюдаются трудности с трудоустройством.

В августе текущего года труднее всего найти работу:

почтальонам — безработных претендентов насчитывается 3988, тогда как представлено 218 вакансий;

уборщикам служебных помещений — зарегистрировано 2826 желающих безработных, а вакансий 658;

составителям-упаковщикам — насчитывается 1105 безработных на 227 предложений;

специалистам государственной службы — претендентов насчитывается 1073 на 301 место;

помощникам воспитателей — зарегистрировано 643 безработных, а предложений работы только 136;

экономистам — насчитывается 555 желающих при наличии 146 вакансий;

делопроизводителям — 420 безработных, а вакансий только 45;

юристам — 206 безработных претендентов, а предложений работы — только 91.

В ком больше всего нуждаются работодатели

По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит таких специалистов:

врачей общей практики — 220 предложений работы за 5 безработных;

врачей-терапевтов — 148 предложений за 9 безработных;

электромонтеров — 650 предложений за 237 безработных.

слесарей-сантехников — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;

слесарей-электриков — 212 предложений за 39 безработных;

токарей — 376 предложений за 139 безработных.

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Напомним, в Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.