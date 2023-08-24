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Рынок труда в Украине: за какие должности самая большая конкуренция в августе

24 августа 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — за какие должности самая высокая конкуренция в августе
Мужчина за компьютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная служба занятости Украины обнародовала список должностей, на которые устроиться достаточно сложно из-за высокой конкуренции. Самая большая борьба за должности в августе 2023 года наблюдается среди представителей восьми профессий.

Обновленные данные привели в пресс-центре Госслужбы.

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За какие должности самая большая конкуренция

Как отмечают специалисты Государственной службы занятости, несмотря на то, что украинский рынок труда постепенно восстанавливается, у представителей ряда профессий до сих пор наблюдаются трудности с трудоустройством.

В августе текущего года труднее всего найти работу:

  • почтальонам — безработных претендентов насчитывается 3988, тогда как представлено 218 вакансий;
  • уборщикам служебных помещений — зарегистрировано 2826 желающих безработных, а вакансий 658;
  • составителям-упаковщикам — насчитывается 1105 безработных на 227 предложений;
  • специалистам государственной службы — претендентов насчитывается 1073 на 301 место;
  • помощникам воспитателей — зарегистрировано 643 безработных, а предложений работы только 136;
  • экономистам — насчитывается 555 желающих при наличии 146 вакансий;
  • делопроизводителям — 420 безработных, а вакансий только 45;
  • юристам — 206 безработных претендентов, а предложений работы — только 91.

В ком больше всего нуждаются работодатели

По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит таких специалистов:

  • врачей общей практики — 220 предложений работы за 5 безработных;
  • врачей-терапевтов — 148 предложений за 9 безработных;
  • электромонтеров — 650 предложений за 237 безработных.
  • слесарей-сантехников — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;
  • слесарей-электриков — 212 предложений за 39 безработных;
  • токарей — 376 предложений за 139 безработных.

Больше о работе

Напомним, в Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

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