Работа в Украине — за какие должности самая высокая конкуренция в августе

Рынок труда в Украине: за какие должности самая большая конкуренция в августе
Государственная служба занятости Украины обнародовала список должностей, на которые устроиться достаточно сложно из-за высокой конкуренции. Самая большая борьба за должности в августе 2023 года наблюдается среди представителей восьми профессий.
Обновленные данные привели в пресс-центре Госслужбы.
За какие должности самая большая конкуренция
Как отмечают специалисты Государственной службы занятости, несмотря на то, что украинский рынок труда постепенно восстанавливается, у представителей ряда профессий до сих пор наблюдаются трудности с трудоустройством.
В августе текущего года труднее всего найти работу:
- почтальонам — безработных претендентов насчитывается 3988, тогда как представлено 218 вакансий;
- уборщикам служебных помещений — зарегистрировано 2826 желающих безработных, а вакансий 658;
- составителям-упаковщикам — насчитывается 1105 безработных на 227 предложений;
- специалистам государственной службы — претендентов насчитывается 1073 на 301 место;
- помощникам воспитателей — зарегистрировано 643 безработных, а предложений работы только 136;
- экономистам — насчитывается 555 желающих при наличии 146 вакансий;
- делопроизводителям — 420 безработных, а вакансий только 45;
- юристам — 206 безработных претендентов, а предложений работы — только 91.
В ком больше всего нуждаются работодатели
По информации Государственной службы занятости, наибольший дефицит таких специалистов:
- врачей общей практики — 220 предложений работы за 5 безработных;
- врачей-терапевтов — 148 предложений за 9 безработных;
- электромонтеров — 650 предложений за 237 безработных.
- слесарей-сантехников — 373 предложения работы при имеющихся 134 безработных;
- слесарей-электриков — 212 предложений за 39 безработных;
- токарей — 376 предложений за 139 безработных.
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Напомним, в Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.
Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.