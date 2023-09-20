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Робота в Україні: кому пропонують зарплати вище 50 тис. грн

20 вересня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — кому готові платити вище 50 тис. грн
Працівник в офісі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці є багато вакансій, де середня заробітна плата перевищує 50 тис. гривень. При цьому великі суми заробляють не лише програмісти.

Такі дані наводить кадровий портал Work.ua.

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Ситуація на ринку праці

За інформацією аналітиків, протягом літа середня заробітна плата збільшилася на 1,3 тис. гривень. Найбільше заробляють працівники у Києві, а найменше — у маленьких населених пунктах. Середня зарплатня в країні становить 16,9 тис. грн за розміщеними вакансіями та 18,2 тис. грн — за резюме.

У невеликих містах середня зарплата менше 10 тис. гривень. Серед великих міст найменші зарплати у Сумах — близько 13 тис. грн. Далі йде Кривий Ріг — 14 тис. грн, а також Луцьк, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Кропивницький, Рівне та Полтава.

Кому роботодавці платять більше 50 тис. грн

Зокрема, роботодавці платять більше, окрім програмістів, військовим, трейдерам, медіабайєрам, топ-менеджерам. Проте варто зауважити, що програмісти отримують більше за середню зарплатню, адже переважно працюють на міжнародний ринок.

Більше 50 тис. грн за розміщеними вакансіями пропонують:

  • Net-програмістам — 85 тис. гривень;
  • C++ програмістам — 80 тис. гривень;
  • Програмістам Java — 72,5 тис. гривень;
  • Військовослужбовцям — 70 тис. гривень;
  • Трейдерам — 60 тис. гривень;
  • Керівникам нерухомості — 60 тис. гривень;
  • IOS-програмістам — 60 тис. гривень;
  • Full stack програмістам — 58 тис. гривень;
  • Медіабайєрам — 55 тис. гривень;
  • Android-розробникам — 55 тис. гривень;
  • Зернотрейдерам — 52,5 тис. гривень;
  • Директорам з маркетингу — 50 тис. гривень;
  • Back end розробникам — 50 тис. гривень;
  • Фінансовим директорам — 50 тис. гривень;
  • Javascript-програмістам — 50 тис. гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Також ми повідомляли, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

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