Зарплати в Україні — кому готові платити вище 50 тис. грн

Робота в Україні: кому пропонують зарплати вище 50 тис. грн
На українському ринку праці є багато вакансій, де середня заробітна плата перевищує 50 тис. гривень. При цьому великі суми заробляють не лише програмісти.
Такі дані наводить кадровий портал Work.ua.
Ситуація на ринку праці
За інформацією аналітиків, протягом літа середня заробітна плата збільшилася на 1,3 тис. гривень. Найбільше заробляють працівники у Києві, а найменше — у маленьких населених пунктах. Середня зарплатня в країні становить 16,9 тис. грн за розміщеними вакансіями та 18,2 тис. грн — за резюме.
У невеликих містах середня зарплата менше 10 тис. гривень. Серед великих міст найменші зарплати у Сумах — близько 13 тис. грн. Далі йде Кривий Ріг — 14 тис. грн, а також Луцьк, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Кропивницький, Рівне та Полтава.
Кому роботодавці платять більше 50 тис. грн
Зокрема, роботодавці платять більше, окрім програмістів, військовим, трейдерам, медіабайєрам, топ-менеджерам. Проте варто зауважити, що програмісти отримують більше за середню зарплатню, адже переважно працюють на міжнародний ринок.
Більше 50 тис. грн за розміщеними вакансіями пропонують:
- Net-програмістам — 85 тис. гривень;
- C++ програмістам — 80 тис. гривень;
- Програмістам Java — 72,5 тис. гривень;
- Військовослужбовцям — 70 тис. гривень;
- Трейдерам — 60 тис. гривень;
- Керівникам нерухомості — 60 тис. гривень;
- IOS-програмістам — 60 тис. гривень;
- Full stack програмістам — 58 тис. гривень;
- Медіабайєрам — 55 тис. гривень;
- Android-розробникам — 55 тис. гривень;
- Зернотрейдерам — 52,5 тис. гривень;
- Директорам з маркетингу — 50 тис. гривень;
- Back end розробникам — 50 тис. гривень;
- Фінансовим директорам — 50 тис. гривень;
- Javascript-програмістам — 50 тис. гривень.
Більше про зарплати
Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.
Також ми повідомляли, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.