Зарплаты в Украине — кому готовы платить свыше 50 тыс. грн

Работник в офисе. Фото: google.com

На украинском рынке труда много вакансий, где средняя заработная плата превышает 50 тыс. гривен. При этом большие суммы зарабатывают не только программисты.

Такие данные приводит кадровый портал Work.ua.

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Ситуация на рынке труда

По информации аналитиков, за лето средняя заработная плата увеличилась на 1,3 тыс. гривен. Больше всего зарабатывают работники в Киеве, а меньше всего — в маленьких населенных пунктах. Средняя зарплата в стране составляет 16,9 тыс. грн за размещенными вакансиями и 18,2 тыс. грн за резюме.

В небольших городах средняя зарплата меньше 10 тысяч гривен. Среди крупных городов самые маленькие зарплаты в Сумах — около 13 тыс. грн. Далее следует Кривой Рог — 14 тыс. грн, а также Луцк, Николаев, Херсон, Чернигов, Кропивницкий, Ровно и Полтава.

Кому работодатели платят больше 50 тыс. грн

В частности, работодатели платят больше, кроме программистов, военным, трейдерам, медиабайерам, топ-менеджерам. Однако стоит заметить, что программисты получают больше средней зарплаты, ведь преимущественно работают на международный рынок.

Более 50 тыс. грн по размещенным вакансиям предлагают:

Net-программистам — 85 тыс. гривен;

C++ программистам — 80 тыс. гривен;

Программистам Java — 72,5 тыс. гривен;

Военнослужащим — 70 тыс. гривен;

Трейдерам — 60 тыс. гривен;

Руководителям недвижимости — 60 тыс. гривен;

IOS-программистам — 60 тыс. гривен;

Full stack программистам — 58 тыс. гривен;

Медиабайерам — 55 тыс. гривен;

Android-разработчикам — 55 тыс. гривен;

Зернотрейдерам — 52,5 тыс. гривен;

Директорам по маркетингу — 50 тыс. гривен;

Back end разработчикам — 50 тыс. гривен;

Финансовым директорам — 50 тыс. гривен;

Javascript-программистам — 50 тыс. гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Также мы сообщали, что в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.